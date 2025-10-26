أنتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة وطن تُعيد للدراما نبضها الحقيقي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة رودينا للإنتاج الفني الانتهاء الكامل من تصوير المسلسل العراقي “علي رشم”، الذي يُعد ملحمة درامية فريدة تستلهم من الواقع العراقي قصص البطولة والفداء، وتجسّد تضحيات الشهداء الذين سطروا ملاحم الخلود دفاعًا عن الوطن.

قدّم المخرج زين العابدين بن علي رؤية فنية متكاملة تمزج بين الواقعية والبعد الملحمي في معالجة قصة الشهيد علي رشم، رمز الشجاعة والإقدام، الذي لبّى نداء الوطن استجابةً لفتوى الدفاع الكفائي، فخلّد اسمه في وجدان العراق الحديث.

واستمر التصوير لأشهر في مواقع متعددة داخل العراق، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العراقية، حيث ركّز العمل على توثيق البطولة من منظور إنساني عميق يُبرز قيم الشرف، التضحية، والإيمان بالوطن، ضمن قالب درامي مشحون بالعاطفة والصدق الفني.

وأكد المخرج زين العابدين بن علي أن المسلسل “ليس مجرد عمل درامي، بل صرخة وفاء لدماء الشهداء ورسالة فخر لكل عراقي”، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد الإنتاج ستتضمن معالجة بصرية وموسيقية متطورة تمنح المشاهد تجربة فنية تضاهي الإنتاجات السينمائية العالمية.

ويُتوقع أن يشكّل “علي رشم” نقلة نوعية في الدراما العراقية من حيث الطرح الجريء والأسلوب الإخراجي الحديث، إذ يجمع بين قوة السرد وعمق الرسالة، في عمل وطني يعيد الثقة بالبصمة الفنية للعراق على المستوى العربي.

وفي ختام التصوير، وجّه المخرج زين العابدين بن علي تحية تقدير لطاقم العمل كاملًا، مؤكدًا أن نجاح المشروع جاء بفضل الإيمان الجماعي بالفكرة وروح الفريق الواحد، مضيفًا أن الدراما العراقية قادمة بقوة لتستعيد مكانتها بين الإنتاجات العربية الكبرى.