نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هابي بيرث داي" يحصد جائزة "سينما من أجل الإنسانية" بمهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد السينما المصرية، فاز فيلم "هابي بيرث داي" للنجمة نيللي كريم والمنتج أحمد الدسوقي بجائزة "سينما من أجل الإنسانية" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وسط تصفيق حار من الحضور وإشادات نقدية واسعة.

ويعد هذا التتويج هو الجائزة السادسة للفيلم، بعد حصوله على ثلاث جوائز من مهرجان ترايليكا، وجائزة من مهرجان هارتلاند بولاية إنديانا الأمريكية، وأخرى من مهرجان ميل فالي بالولايات المتحدة، ليواصل الفيلم رحلته الناجحة في المهرجانات العالمية.

وقدّم المنتج أحمد الدسوقي الشكر لكل فريق العمل، مؤكدًا أن “النجاح الحقيقي هو ثمرة الإيمان بالفكرة والإصرار على تنفيذها رغم التحديات”، مشيرًا إلى أن التحضيرات للفيلم استغرقت عامين كاملين من الجهد والتخطيط حتى خرج بالصورة التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد.

كما وجّه الشكر إلى المخرجة سارة جوهر على رؤيتها الإخراجية الراقية، والكاتب محمد دياب على السيناريو الذكي والعميق، مؤكدًا أن التعاون بينهما كان من أهم أسباب تميز الفيلم.

وأشاد الجمهور بالأداء التمثيلي للنجوم نيللي كريم وحنان مطاوع، ووصفوه بـ "الأداء الإنساني الصادق"، فيما لفتت الطفلة ضحى رمضان الأنظار بموهبتها العفوية، إلى جانب مشاركة مجموعة من النجوم الذين قدموا أدوارًا مؤثرة دعمت نجاح العمل.

وقد تصدر هاشتاج شكرًا يا دسوقي منصات التواصل الاجتماعي، بعد فوز الفيلم في الجونة، حيث عبّر الجمهور عن فخره بالإنجاز الكبير واعتبروه تشريفًا للسينما المصرية في المحافل الدولية.

ويُذكر أن فيلم "هابي بيرث داي" يُدرّس حاليًا في عدد من مدارس الـHigh School بالولايات المتحدة كنموذج للفيلم الإنساني الملهم، ما يعكس قيمته الفنية ورسائله العميقة حول المشاعر الإنسانية والبحث عن الذات.

فيلم هابي بيرث داي من بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب، وإنتاج: محمد دياب، أحمد الدسوقي – سكاي ليميت ستوديوز، أحمد عباس – إيميرسيف ستوديوز، أحمد بدوي – فيلم سكوير برودكشن.