محمد سلام يتصدر محرك البحث "جوجل" بعد مشاركته فى احتفالية "وطن السلام"

أحمد جودة - القاهرة - تصدّر الفنان محمد سلام محركات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، عقب ظهوره اللافت في احتفالية "وطن السلام" التي أخرجها ميدو شعبان، وأُقيمت مساء أمس السبت في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من نجوم الفن.

وقد حظي محمد سلام بتفاعل كبير من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن سعادتهم بعودته إلى الأضواء بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية.



محمد سلام

تفاصيل عرض محمد سلام في احتفالية “وطن السلام”

وقدم محمد سلام خلال الحفل عرضًا مسرحيًا مؤثرًا عن سيناء، حيث جسد شخصية معلم يتحدث إلى طلابه عن تاريخ وجمال أرض الفيروز، مؤكدًا أن الحديث عن سيناء لا ينتهي، قائلًا:

"احنا لو فضلنا نتكلم عن سيناء ممكن نقعد سنة بحالها وميخلصش الكلام، جبت لكم الكتب دي اقروها وهتعرفوا كل حاجة، هتلاقوا أسامي كتير لسيناء.. أرض التجلي الأعظم، أرض الفيروز، وأرض القمر."

وأضاف سلام: "أهل سيناء عايشين فيها من آلاف السنين، بيسموهم أسياد الرمال أو حراس الرمال، وأنا بحب سيناء جدًا، ولازم كلنا نروح نشوفها بعنينا."

كما تحدث عن عادات وتقاليد أهل سيناء الذين يحافظون عليها حتى اليوم، موضحًا أنهم تربوا على إكرام الضيف، ونصرة المظلوم، وحفظ النسب، وقال: "كل واحد فيهم عارف نسبه لعاشر جد، وليهم مقولة بحبها جدًا: قطع الورايد ولا قطع العوايد."

محمد سلام

“كارثة طبيعية” أول بطولة مطلقة لـ محمد سلام

وفي سياق آخر، روّج الفنان محمد سلام لأحدث أعماله الدرامية "كارثة طبيعية"، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "Watch It"، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم.

محمد سلام كان انتهى من تصوير "كارثة طبيعية" مؤخرًا، وده يعتبر أول بطولة مطلقة ليه بعد نجاحات كبيرة حققها في أدواره الكوميدية خلال السنوات اللي فاتت. المسلسل من تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد، وهيتعرض حصريًا على منصة Watch It الإلكترونية.



آخر أعمال محمد سلام

يُذكر أن آخر أعمال محمد سلام كان مشاركته في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" مع الفنان أحمد مكي، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024