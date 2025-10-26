“قصر الباشا” يقتحم دور العرض 5 نوفمبر.. وتشويق بوليسي بنكهة فاخرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت المنتجة آلاء لاشين الإعلان الرسمي لفيلمها الجديد "قصر الباشا"، في خطوة أثارت حماس الجمهور ومتابعي السينما المصرية، خاصة مع الطابع الغامض الذي يسيطر على أجواء العمل، والظهور اللافت لكوكبة من النجوم في لقطات مليئة بالتشويق والإثارة.

إعلان الفيلم

يُطلّ النجم أحمد حاتم في الإعلان بشخصية جديدة مليئة بالألغاز، حيث يبدأ رحلة البحث عن قاتل مجهول داخل قصر فخم تلتف حوله الأسرار، بمساعدة النجم الكبير حسين فهمي الذي يجسّد شخصية محورية تُضفي على الأحداث عمقًا وغموضًا.

ويظهر في الإعلان أيضًا عدد من نجوم العمل، منهم أحمد فهيم، صدقي صخر، محمد القس، هيثم زيدان، وأمير صلاح الدين، في مشاهد متتابعة تكشف صراعًا خفيًا وأجواء من الترقب داخل المكان الذي يبدو هادئًا من الخارج، بينما تعصف به الأسرار في الخفاء.

موعد العرض الرسمي

من المقرر أن يُطرح فيلم "قصر الباشا" في جميع دور العرض يوم 5 نوفمبر المقبل، فيما تستعد أسرة العمل لإقامة عرض خاص ضخم في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صُنّاع الفيلم ونجومه وعدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية.

كواليس فنية

الفيلم يحمل توقيع المؤلف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج آلاء لاشين، التي تعود من خلال هذا العمل لتقدّم تجربة سينمائية مختلفة تعتمد على الغموض والتشويق ضمن قالب درامي اجتماعي، الفيلم يقدّم رؤية سينمائية جديدة تمزج بين الدراما الإنسانية والغموض البوليسي، في عمل يُتوقع أن يُحدث ضجة مع عرضه نظرًا لتركيبته الدرامية المختلفة وأداء أبطاله المميزين.

ابطال الفيلم

ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، سمية رضا، وهيثم زيدان، وهو ما يمنح الفيلم ثِقلًا تمثيليًا يجمع بين جيلين من الفنانين.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والإثارة الاجتماعية، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة الذي يحمل اسم “قصر الباشا”. ومع بدء التحقيقات، تبدأ الحقائق في الانكشاف تدريجيًا لتظهر علاقات متشابكة بين النزلاء والعاملين، وتتحول الليلة الهادئة إلى سلسلة من الأحداث المتصاعدة التي تكشف وجوهًا خفية وأسرارًا دفينة.