سفير اليابان يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو.. ويشيد بالتعاون في تأسيس المتحف الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة الأستاذ مجدي لاشين وعدد من قيادات ماسبيرو.

زار الضيف الياباني استديو وقاعة نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين في ماسبيرو.

وأشاد بالعلاقات المصرية اليابانية التي تجاوزت السبعين عامًا، كما أشاد بنماذج التعاون المصري الياباني من دار الأوبرا إلي مستشفي أبو الريش ومتحف الحضارة، وقال: “إن العلاقات بين القاهرة وطوكيو قد شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

ومن جانبه أشاد "المسلماني" بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعا لبحث التعاون المصري الياباني في المجال الإعلامي.

أهدى "المسلماني" سفير اليابان نسخة من أغاني أم كلثوم التي أنتجتها الهيئة، وقد حل السفير الياباني ضيفًا على برنامج العالم غدًا، على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.