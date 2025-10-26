نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلكلور مصري..لأول مرة عايدة الأيوبي تغني باللهجة الصعيدي في أغنية “لما قال“ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة عايدة الأيوبي أحدث أغانيها "لما قال"، والتي تنتمي للفلكلور المصري، في تجربة جديدة لها، وذلك بعد نجاحها بعد غنائها لأول مرة بحفل هي الفنون بالجامعة الأمريكية.

الفنانة عايدة الأيوبي

تفاصيل أغنية “لما قال” للفنانة عايدة الأيوبي

واستخدمت عايدة الأيوبي تقنية الـ ذكاء الاصطناعي خلال أحداث الأغنية والتي تظهر من خلالها جمال وأصول مصر من الصعيد والفلاحين، حيث ظهرت وهي ترتدي الزي الفلاحي، وهي من كلمات أحمد شبكة، وألحان وتوزيع شادي مؤنس، فكرة وتنفيذ مروان حسين وشيرين حراز.

واستعادة عايدة الأيوبي، موخرًا نشاطها الفني بشكل ملحوظ حيث طرحت "غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة وأهلها في صمودهم أمام العدوان الغاشم، كما طرحت " بحلم " و"مصر أنا".

“غصن الزيتون”..آخر أعمال الفنانة عايدة الأيوبي

طرحت الفنانة عايدة الأيوبي، أحدث أعمالها "غصن الزيتون"، تضامنا مع غزة وأهلها في صمودهم أمام العدوان الغاشم، وفي ظل الزخم العالمي الرسمي للاعتراف بدولة فلسطين العربية، وذلك من منطلق حرصها الدائم على دعم القضية وأهلها.

تتعاون عايدة الأيوبي في “غصن الزيتون”، في الكتابة مع الشاعر الشيخ أحمد طه جابر، وتتولى تلحينها، ويوزعها الموسيقار خالد الكمار، ويأتي طرح غصن زيتون بعد غناء جزء منها في حلقتها في برنامج صاحبة السعادة.

