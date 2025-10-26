نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يعلن عودته القوية لرمضان 2026 بمسلسل جديد على MBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم أحمد داود لترك بصمة قوية في موسم رمضان 2026، بعد أن وقع رسميًا على بطولة مسلسل جديد مع المنتج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه على قناة MBC.

أحمد داود يعلن عودته القوية لرمضان 2026

وأكد داود أن جميع تفاصيل المسلسل سيتم قريبًا، موضحًا أن العمل يحمل اسم "بابا وماما جيران"، ويكتبه السيناريست الشابة ولاء الشريف تحت إشراف المخرج أحمد عبد الوهاب، في تعاون فني جديد يعد الجمهور بمزيج من الدراما والكوميديا.

أحدث اعمال أحمد داود

ومن ناحية اخري، انتهي أحمد داود مؤخرًا من تصوير فيلمه "الكراش"، وهو فيلم رومانسي كوميدي يجمعه مع باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وعدد آخر من نجوم الصف الأول، تحت تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، كما يستعد داود لإنهاء مشاهده المتبقية في فيلم "إذما"، وهو أول تجربة إخراجية للكاتب محمد صادق، ويعتمد الفيلم على روايته التي صدرت عام 2020، ويشارك في بطولته سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد من الفنانين الشباب، فيما تولت ذا بروديسورز إنتاج الفيلم برئاسة هاني أسامة.

اعمال أحمد داود في رمضان 2025

ولم يقتصر تألق داود على السينما الحديثة فقط، فقد كان آخر أعماله الرمضانية مسلسل "الشرنقة" الذي عرض في موسم رمضان 2025 وشاركته البطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت، المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وعُرض حصريًا على منصة Watch it، وتكون من 15 حلقة.

اخر اعمال أحمد داود

على صعيد السينما، يستمر أحمد داود في تسجيل النجاحات، حيث تصدر فيلمه الأخير "الهوى سلطان" شباك التذاكر وشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما بقيادة أحمد فهمي وهاني نجيب.



