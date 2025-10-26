بالصور.. هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في «وتر حساس» ج 2



تواصل الشركة المتحدة عرض أحدث أعمالها التلفزيونية وهو مسلسل «وتر حساس» الجزء الثاني على قناة اون تي في المصرية، وخلال الاحداث ظهرت الفنانة نيرمين سيف الدين في دور «كوكي» الزوجة السابقة للفنان كمال أبو رية والذي يجسد شخصية «هاشم القاضي أو إتش» وزوجته هي الفنانة هيدي كرم والتي تجسد شخصية «رغدة».



وصرحت نيرمين إنه ا سعيدة بأن المخرج حسن البلاسي وهو المخرج المشارك للمخرج وائل فرج في اخراج المسلسل، اختارها لأداء هذا الدور امام نجوم بحجم الفنان كمال أبو رية والفنانة هيدي كرم.

وأضافت نيرمين إنه ا تواجه بشكل مباشر شخصية رغدة صاحبة الجيم، حيث إن شخصية «كوكي» هي الاكس لشخصية «إتش» والذي يقع في مأزق حين يراها داخل الجيم وتواجه هيدي لها كلمات سخيفة نتيجة تلك المفاجأة وتسخر منها حين عرفت من هي.

واشارت نيرمين إلى إنه ا قررت قبل الدخول في المجال الفني ان تأخذ العديد من ورش اعداد الممثل مع مدربين كثر مثل: احمد تمام، والمخرج مجدي أبو عميرة، مروة جبريل.



وأعلنت الفنانة نيرمين سيف الدين عن تركيزها الفترة المقبلة على التمثيل والمشاركة في الاعمال الفنية بجانب عملها كسيدة أعمال حتى تصل لمرحلة الاحتراف وتترك الإدارة لتحقيق حلم النجومية بالمجال الفني.

أبطال مسلسل "وتر حساس 2”

"وتر حساس 2" من بطولة مجموعة من النجوم، منهم محمد محمود عبدالعزيز، وغادة عادل، وكمال أبورية، ورانيا منصور، ونبيل عيسى، وإلهام وجدي، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وتميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.