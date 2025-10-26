نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي آرس يصدم هوليوود: "المصريون محترفون أكثر من الأمريكيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الإسباني العالمي إنريكي آرس عن دهشته وانبهاره بمستوى الاحترافية في صناعة السينما المصرية خلال مشاركته في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، مؤكّدًا أن ما شاهده في مصر يتفوق على كثير من التجارب التي خاضها في هوليوود.

وقال آرس خلال كواليس التصوير: "أنتم هنا في مصر محترفون أكثر من الأمريكان، الصناعة عندكم قوية جدًا ومليئة بالمواهب."

وأكد إسلام شوارب، مدير إدارة الإنتاج بالفيلم، أن إشادة النجم الإسباني جاءت بعد تعامله مع فريق عمل محترف ترك لديه انطباعًا إيجابيًا عن قوة السينما المصرية. وأضاف أن الفيلم يجمع نخبة من ألمع النجوم، ما يعكس صورة مشرفة عن قدرات الصناعة المحلية.

وشكر شوارب فريق العمل المتميز بقيادة المنتج الفني عمرو جلال، ومدير إدارة الإنتاج إسلام شوارب، والمنتج محمد الكومي، والمستشار محمد عماد، تحت إشراف وإخراج المخرج العالمي معتز حسام.

ابطال الفيلم

ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب إنريكي آرس كلًا من: محمد ثروت، ويزو، علاء مرسي، محمود حافظ، حمزة العيلي، سامي مغاوري، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف محمد عماد، مقدمًا تجربة سينمائية تمزج بين الاحتراف العالمي وروح السينما المصرية الأصيلة