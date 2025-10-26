الارشيف / فن ومشاهير

إنريكي آرس يصدم هوليوود: "المصريون محترفون أكثر من الأمريكيين"

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الإسباني العالمي إنريكي آرس عن دهشته وانبهاره بمستوى الاحترافية في صناعة السينما المصرية خلال مشاركته في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، مؤكّدًا أن ما شاهده في مصر يتفوق على كثير من التجارب التي خاضها في هوليوود.

1d8707259a.jpg
730c7e8323.jpg

وقال آرس خلال كواليس التصوير: "أنتم هنا في مصر محترفون أكثر من الأمريكان، الصناعة عندكم قوية جدًا ومليئة بالمواهب."

وأكد إسلام شوارب، مدير إدارة الإنتاج بالفيلم، أن إشادة النجم الإسباني جاءت بعد تعامله مع فريق عمل محترف ترك لديه انطباعًا إيجابيًا عن قوة السينما المصرية. وأضاف أن الفيلم يجمع نخبة من ألمع النجوم، ما يعكس صورة مشرفة عن قدرات الصناعة المحلية.

66a45fb73f.jpg
fcd1488daf.jpg

وشكر شوارب فريق العمل المتميز بقيادة المنتج الفني عمرو جلال، ومدير إدارة الإنتاج إسلام شوارب، والمنتج محمد الكومي، والمستشار محمد عماد، تحت إشراف وإخراج المخرج العالمي معتز حسام.

ابطال الفيلم 

ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب إنريكي آرس كلًا من: محمد ثروت، ويزو، علاء مرسي، محمود حافظ، حمزة العيلي، سامي مغاوري، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف محمد عماد، مقدمًا تجربة سينمائية تمزج بين الاحتراف العالمي وروح السينما المصرية الأصيلة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

