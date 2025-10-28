نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كله جديد".. شعار MBC مصر لخريف ناري يجمع الكوميديا والغناء والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفرد "MBC مصر" بعرض برامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"، "ذا فويس"، "عندك وقت مع عبله"، ومُسلسلات "جولة أخيرة"، "سنجل ماذر فاذر"، تحت شعار "كله جديد"، تُطلق "MBC مصر"، عدد من البرامج الجماهيرية الجديدة والحصرية، بالإضافة لمجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة بالتتابع خلال الفترة المُقبلة، لتُلبي كل أذواق المُشاهدين والمُتابعين في مصر والعالم العربي.

الخريطة الخاصة بالقناة

تنطلق البرامج والخريطة الدرامية الجديدة لـ "MBC مصر"، خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث يعود البرنامج الغنائي الأشهر في العالم العربي "ذافويس" في موسمه الجديد مع لجنة تحكيم تجمع النجوم أحمد سعد، ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأبرز المُتسابقين من العالم العربي بحثًا عن "أحلي صوت" في موسمه السادس مساء كل أربعاء، ويبدأ أولي حلقاته غدًا.



"ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"

وفي مُفاجآة تليفزيونية شيقة تستقبل "MBC مصر"، البرنامج الكوميدي الساخر "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" والذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مُميزة مع الهيئة العامة للترفيه، حيث تظهر "آبله فاهيتا" بشخصيتها الشهيرة في البرنامج الجديد بصورة غير تقليدية وتُقدم الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة عبر حلقات إسبوعية مُمتعة وغنية.



برنامج “عندك وقت مع عبله”

وتضُم المُفاجآت الجديدة عبر شاشة "MBC مصر"، برنامج "عندك وقت مع عبله" وهو برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه عبله سامي، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول منهم يسرا، مني ذكي، عمرو يوسف، خالد النبوي، أمينة خليل، ظافر العابدين، هند صبري، أحمد فهمي، وآخرين... حيث يفتح كل منهم صندوق حكاياته ويتحدث بصورة عفوية عن الكثير من جوانب تجربته الفنية والشخصية، ومراحل اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺣب واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ.



مسلسل "جولة أخيرة"

وعلى صعيد الأعمال الدرامية الجديدة والحصرية، تنفرد شاشة "MBC مصر"، خلال الدورة البرامجية الجديدة من بطولة النجم أحمد السقا، وبمُشاركة النجوم أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، وآخرين.. ومن تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى، الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، ويعيش حياة روتينية خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة المُلاكمة وإنفصاله عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم "تامبي"، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضته التي نجح وتفوق فيها.



عرض الدراما الإجتماعية المُميزة “سنجل ماذر فاذر”

كما تنفرد شاشة "MBC مصر"، خلال الدورة البرامجية الجديدة أيضًا بعرض الدراما الإجتماعية المُميزة "سنجل ماذر فاذر"، من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني، حنان سليمان، وآخرين، ومن تأليف تامر نادي، نجلاء الحديني، وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه حول كل من الزوجان شريف وسلمى اللذان إنفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ويعيش كل منهما حياته وعالمه، ولكنهما يتفقان على رعاية ابنهم مالك، وفجأة يتحول كل منهم بالصدفة إلي تريند علي السوشيال ميديا فتنقلب الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا الإجتماعية الراقية.



ومن جانبه أشار محمد عبد المتعال، مُدير عام قنوات MBC مصر وشمال إفريقيا، أن الجمهور المصري والعربي إعتاد على تقديمنا لكل جديد ومتنوع على مستوي البرامج والدراما على مدار العام، واشار إلي البرامج والأعمال الدرامية الجديدة هي إمتداد لكل الأفكار المميزة التي نُقدمها عبر الدراما والبرامج، والتي نفتح فيها المجال للكثير من المواهب من مُختلف الأجيال ونتعاون فيها مع الكثير من الشركاء المميزين في الإنتاج.

وأوضح محمد عبد المتعال أن عملية التطوير والتحديث مُستمرة ولا تتوقف، وأكد أن هناك الكثير من الأعمال الجديدة التي سيتم تقديمها تباعًا وبما يتوافق مع كل أذواق الجمهور المصري والعربي.