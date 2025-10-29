نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يطل ممثلًا لأول مرة في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود المخرج محمد سامي بقوة إلى دراما رمضان المقبل من خلال عمل جديد يحمل عنوان "٨ طلقات"، وهو أحد أبرز الإنتاجات المنتظرة في الموسم القادم.

محمد سامي يطل ممثلًا لأول مرة على يانغو بلاي في رمضان

المسلسل يجمع بين التشويق والرومانسية في إطار درامي متصاعد، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم نور الغندور، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، وإنجي المقدم، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين الذين يشاركون في صنع تجربة مختلفة ومليئة بالإثارة.

العمل للمنتج جمال سنان، ليشكل تعاونًا جديدًا يجمع بين الأسماء الكبيرة في عالم الدراما العربية.

ويواصل سامي من خلال هذا المسلسل تأكيد مكانته كأحد أبرز المخرجين في الساحة الفنية، خاصة مع انتظارات الجمهور لما سيقدمه من أحداث غير تقليدية ومفاجآت درامية.

وكان قد تصدر المخرج محمد سامي التريند خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إدراج اسمه ضمن القائمة الرسمية لمسابقة أوسم 100 رجل في العالم، وذلك حسب موقع TC Candler الذي ينشر سنويًا قائمة تضم أوسم 100 رجل و100 امرأة حول العالم، ويُشارك فيها مشاهير من مختلف المجالات الفنية والرياضية والإعلامية حول العالم.

وكان محمد سامي قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين «إش إش»، و«سيد الناس».

مسلسل «إش إش» من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، نداموسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل «سيد الناس» من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.