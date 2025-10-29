نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم يوسف: العالم محكوم بأشخاص أقوياء وليس بالدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي باسم يوسف عن رؤيته لطبيعة النظام العالمي والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرًا أن القوة الحقيقية في العالم لا تدار من الدول ككيانات، بل من أشخاص يملكون المال والنفوذ، قادرين على التحكم في الحكومات وصنع القرار.

تصريحات باسم يوسف

وجاء حديث يوسف ردًا على سؤال من الكاتب والإعلامي أحمد سالم ببرنامجه "كلمة أخيرة" على قناة ON، الذي تساءل: “ليه نتجاهل الحراك اللي بيحصل في الجامعات والشوارع الأمريكية لصالح غزة، ونستهسهل تحليل كل المواقف بمنطق المؤامرة؟ ترامب مثلًا لما عمل اتفاق غزة واللي مكانش أفضل اختيار، ولا نهاية سعيدة لنتنياهو، بس هو أثبت إن أمريكا هي اللي بتتحكم في إسرائيل مش العكس زي ما بنقول كل شوية؟”

باسم يوسف: الدولة هي الحكومة

ورد باسم يوسف قائلًا: “مفيش حاجة اسمها أمريكا وإنجلترا، ومفيش حاجة اسمها دولة في المطلق.. الدولة هي الحكومة، والحكومة هي مجموعة أشخاص، لو اشتريت عدد كافي من الأشخاص هتتحكم في الحكومة دي والدولة.. عندك في الكونجرس 98% من الأعضاء بيتلقوا دعم وتمويل من الـAIPAC (اللوبي الإسرائيلي في أمريكا)، الناس دي بتكتب القوانين، وهي اللي بتقرر المليار ده يروح للناخبين بتوعي ولا يروح لبلد تانية”.

وأضاف يوسف: “الموضوع أبسط من أي مؤامرة، العالم محكوم بأشخاص أقوياء جدًا وأغنياء، وأجهزة مسيطرة ومرعبة.. الدولة، بحكوماتها وأجهزتها، في الآخر مجموعة أشخاص سهل تتحكم فيهم لو عندك فلوس كفاية أو فضايح كفاية”.

باسم يوسف يعلق علي فكرة أخضاع الولايات المتحدة لـ إسرائيل

وعلق باسم يوسف على فكرة أن الولايات المتحدة أخضعت إسرائيل، قائلًا بسخرية: "موضوع شوف أمريكا هي اللي خضعت إسرائيل.. اسمح لي أتقمص دور ستي الحاجة. أنا مواطن عضو في هذا العالم، وخدت على قفايا كتير جدًا، كل ده توزيع أدوار، إحنا من 48 وإحنا بنتعشم في معاهدات سلام وتهدئة، وكل شوية ياخدوا منك حتة ويعملوا معاهدة، وإحنا نفرح بانتصارات لحد ما ناخد على دماغنا تاني. ده كلام ستي الحاجة اللي ملهاش في السياسة.

وتابع يوسف حديثه قائلًا إنه عاش بنفسه مواقف توضح طريقة التفكير داخل المجتمع الأمريكي: “من سنة كنت معزوم على عشاء في بيت بروفسور جامعي، وكان فيه أكاديميين ودبلوماسيين، بمنتهى الحماسة قلت إن الكونجرس الأمريكي شوية مرتشين، وطلع واحد من الحضور عضو كونجرس، والموضوع اتقلب لمناشدة حادة، ،قال لي المواطن الأمريكي العادي مش بيهمه اللوبيهات ولا التمويل ولا إسرائيل، بيهمه التأمين الصحي والأسلحة والهجرة وحرية الإجهاض والحريات الشخصية.. قلت له معلش، دي المواضيع اللي الإعلام بيتكلم عنها طول النهار، الميديا الأمريكية متقسمة يمين ويسار علشان الناس تفضل تطحن في نفس المواضيع دي".

وأوضح يوسف أن "اهتمام المواطن الأمريكي بالقضايا اليومية نتيجة توجيه الإعلام، مضيفًا: المواطن الأمريكي العادي بيكون مهتم بالحاجات دي لأنها اللي بيشوفها قدامه 24 ساعة. لكن الإعلام مش بيتكلم عن الفلوس بتروح فين، ولا عن خطر اللوبيهات عليه، ولا عن إن أعضاء الكونجرس بياخدوا فلوس من ضرائبه علشان يمولوا بلد مجرمة زي إسرائيل. ده معمول عن قصد".

واختتم باسم يوسف حديثه بمقارنة لافتة قال فيها: "يعني إيه رئيس أمريكي زي بايدن أو ترامب لما يطلع يقول خطاب الاتحاد في الكونجرس، نص الأعضاء يشتموه ويقاطعوه، لكن لما ييجي نتنياهو الناس كلها تبقى زي الكلاب المطيعة وتفضل تصقف له؟