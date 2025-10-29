نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تكشف عن تفاصيل جديدة حول حفل افتتاح المتحف الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل جديدة حول افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن أنظار العالم تتجه نحو مصر في هذا الحدث الاستثنائي، باعتبار المتحف "هدية مصر للعالم"، فهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، هي الحضارة الفرعونية.



لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة حول حفل إفتتاح المتحف الكبير

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، إن الحفل سيبدأ في السابعة والنصف مساءً، وقد تسبقه عروض وفعاليات فنية بدءًا من السادسة مساءً، موضحة أن مدة الحفل تتراوح بين ساعة وعشر دقائق إلى ساعة ونصف الساعة.



كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمات مسجلة لفاروق حسني ود مجدي يعقوب وخالد العناني

وأوضحت أن فعاليات الافتتاح ستتضمن جولة للرؤساء، يعقبها كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى كلمات قصيرة مسجلة لكل من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.



الحفل ستشارك في تقديمه فنانة كلنا بنحبها

وكشفت الحديدي أن الحفل ستقدمه فنانة محبوبة غابت لفترة عن الساحة، قائلة: "الحفل ستشارك في تقديمه فنانة كلنا بنحبها وبقالها فترة بعيدة وبتوحشنا، مش هقول اسمها دلوقتي، لكن كلنا بنحبها وبتوحشنا، وأتمنى أن تكون المعلومة دقيقة".



وتابعت الحديدي أن الحفل سيشهد عروضًا فنية مبهرة، يكون بطله الأساسي المتحف نفسه والملك توت عنخ آمون، إذ ستُعرض مجموعة الملك كاملة لأول مرة في مكان واحد، تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية نُقلت من المتاحف المختلفة، بينها ثلاث توابيت ذهبية لتوت عنخ آمون إثنان منها كان موجود في المتحف المصري ثم إنضم إليهم الثالث الذي كان يقدم فقط لزوار المقبرة في البر الغربي حيث نقل وجرى ترميمه، تحف وقطع مبهرة تُعرض للمرة الأولى مجتمعة في قاعة واحدة بعد أن كانت موزعة بين المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر والمقبرة الأصلية في وادي الملوك منذ اكتشافها عام 1922.



واختتمت الحديدي قائلة: "مصر أينما تولي وجهك فيها، هناك أثر وجمال وتاريخ وحضارة، علشان كده لازم نحافظ على حضارتنا ونحضنها، ونعلم أولادنا إن دي بلد الحضارة".