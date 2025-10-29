نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يفجّرها: "لو كنت بفكر بقلبي كنت اخترت مي عمر.. لكني اخترت الصعب مش الآمن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حوار صريح مليء بالاعترافات الجريئة، كشف المخرج محمد سامي كواليس قراره المفاجئ باعتزال الدراما بعد موسم رمضان الماضي، متحدثًا عن أزماته الفنية، وخياراته التي أثارت الجدل، وعلاقته بزوجته الفنانة مي عمر، وكيف أثرت على مسيرته الإبداعية.

وقال سامي خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إنه اتخذ قرار الاعتزال بعد أن شعر بالإرهاق والملل من "الدوامة" التي يعيشها كل عام، موضحًا: "بعد ما نجح مسلسل نعمة الأفوكاتو، قررت أعمل إش إش مع مي عمر استكمالًا للنجاح، لكن في نفس الوقت كنت موقّع على سيد الناس. لو كنت بفكر بقلبي كنت اخترت مسلسل مي، واعتذرت عن التاني، بس أنا عمري ما أعتذر عن عمل حتى لو بطله نجم كبير."

وعندما سألته الحديدي: "ده علشان مي؟"، رد سامي بدون تردد: "طبعًا، قولا واحدًا. مصلحتها عندي في المقام الأول، وده لأنها ممثلة كويسة وبحبها في نفس الوقت."

وأشار سامي إلى أن تقديمه لمسلسلين في موسم واحد كان غلطة فنية أثّرت على تركيزه، قائلًا: "أكتر غلطة عملتها في حقي كانت إني قدمت (سيد الناس) و(إش إش) في نفس الموسم. الاتنين نجحوا، بس لو كنت ركزت على عمل واحد كنت هطلع منه عشرة أضعاف. (سيد الناس) اتظلم شوية، رغم إنه من أقرب الأعمال لقلبي."

وردًا على الجدل الذي أثير حول الألفاظ في المسلسل، قال سامي بثقة: "مفيش ألفاظ خارجة في (سيد الناس)، وكل الكلام اللي اتقال مبالغ فيه. موضوع الألفاظ نسبي، وفيه أعمال تانية فيها أكتر بكتير."

وعن قرار الاعتزال، أوضح: "أنا اعتزلت لأني زهقت من الدوامة. كل سنة تصوير وضغط وهجوم، وكنت محتاج أركّز في السينما. أنا مش عليا التزامات مالية، وحبيت أتعلم من تجارب ناس زي مروان حامد وطارق العريان، اللي بيختاروا أعمالهم بتأنّي."

وتحدث سامي عن تفانيه في العمل قائلًا: "أنا مخلص جدًا لشغلي، وبدّي كل طاقتي لأي عمل بعمله، حتى لو مش الأقرب لقلبي. بس الغريب إن الأعمال اللي حبيتها أقل هي اللي نجحت أكتر."

وأضاف موضحًا: "لو كنت قدمت الأعمال اللي بحبها شخصيًا، مكنتش هتنجح جماهيريًا. أول مسلسل عملته كان (آدم) مع تامر حسني، ووقتها ماكنش عندي حرية اختيار، لكن اتعلمت إن الجمهور في رمضان بيحب الدراما الشعبية اللي فيها مشاعر وطعم البيوت المصرية."

واسترجع سامي تجربة مسلسل "كلام على ورق" مع هيفاء وهبي، قائلًا: "كنت متحمس للتجربة جدًا، لكن الناس مسحت بيا الأرض بعد نجاح (آدم) و(سبق الإصرار). التجربة دي خلتني أخاف بعد كده من التجديد، رغم إن أحيانًا المغامرة بتكون هي الطريق الصح."

وفي ختام حديثه، أكد سامي أن نجاحه لم يكن حظًا، بل نتيجة تعب وتفانٍ، قائلًا: "أنا إنسان باحب شغلي بجنون، وبدي كل حاجة فيه، حتى لما بيتهاجمني أو بتهاجم مي، عمري ما باهرب، لأني دايمًا باختار الصعب مش الآمن، وبافضل أراهن على نفسي."