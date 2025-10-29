نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يفجر المفاجآت: "ما حدش أجبرني أعتزل.. وكنت بحلم أخرج كرتون عن الحيوانات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد سامي عن كواليس فترة اعتزاله المؤقت، مؤكدًا أن قراره لم يكن انسحابًا من الساحة الفنية كما فهم البعض، بل رغبة في التوقف والتعلّم، قائلاً: "لما قلت أعتزل، ماكنتش أقصد أبطل شغل، كنت محتاج أتعلم أكتر. حتى كنت حجزت كورس في اليابان من سنين وكل مرة أجل السفر".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار: "لما قلت معنديش حاجة أقدمها كنت أقصد الدراما تحديدًا، احترمت كلام الناقد طارق الشناوي اللي قال لازم أراجع نفسي قبل ما الجمهور يتشبع من أسلوبي، رغم إنه هاجمني كتير لكني بحترمه جدًا".

ونفى سامي ما تردد عن تعرضه لأي ضغوط أجبرته على الاعتزال أو السفر، موضحًا: "محصلش خالص. محدش أجبرني على حاجة ولا حد ضغط عليا، بالعكس، الدولة عمرها ما وقفت ضدي، بالعكس شجعتني وقالولي نشتغل لتطوير الشارع مش عرض السلبيات".

وفي سياق آخر، تحدث سامي عن بداياته الفنية قائلاً إنه لم يعمل كمساعد مخرج يومًا، وهو ما اعتبره سببًا في كثير من المشكلات التي واجهها لاحقًا.

وقال: "مكنش عندي حظ أشتغل مساعد مخرج، كنت أتمنى أتعلم مع طارق العريان لكن الفرصة ما جتش، كنت بحلم أعمل أفلام كرتون عن الحيوانات، ولسه الحلم ده جوايا لحد النهارده".

وأكمل موضحًا: "وأنا صغير كنت فخور إني بقيت مخرج على طول، لكن لما كبرت اكتشفت إن ده سبب في أكبر مشاكلي، لأني اتعلمت وأنا مخرج. لو كنت اشتغلت مساعد كنت اتعلمت إزاي أتفادى الأخطاء وأكون أكثر حكمة".

واختتم سامي حديثه مؤكدًا أن الجدل الذي أحاط به منذ بداياته لم يكن مقصودًا، قائلاً:"في ناس بتعمل تصريحات في بدايتهم بتثير حفيظة النقاد والجمهور، وبتدخلهم في دايرة صعب يخرجوا منها، وأنا كنت واحد منهم".