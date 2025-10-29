نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يكشف أسرار بداياته: تصريحاتي الأولى حبستني في دائرة الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حوار صريح كشف كواليس بداياته الفنية، تحدث المخرج محمد سامي عن محطات مؤثرة في مشواره، مؤكدًا أن عدم مروره بمرحلة مساعد المخرج كان السبب وراء كثير من التحديات التي واجهها لاحقًا في مسيرته.

وقال سامي خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، ردًا على سؤالها: "ليه أنت الأكثر جدلًا والأعلى سعرًا والأكثر مشاهدة؟"، "الأعلى سعرًا ده رزق من ربنا، أما الجدل فده نتيجة تصريحات وتصرفات في بداية مشواري. ساعات الواحد يقول كلام يضايق الناس أو النقاد، وده بيدخله في دايرة من الجدل صعب يخرج منها."

وأضاف المخرج الشهير: "أنا عمري ما اشتغلت مساعد مخرج، وده من الحاجات اللي كانت نفسي أعملها جدًا. كنت أتمنى أشتغل مع المخرج طارق العريان كمساعد، لكن الفرصة ما جتش، لأنه وقتها ماكنش بيصور أفلام جديدة، ولما بدأ يشتغل كنت أنا خلاص بقيت مخرج."

وتابعت الحديدي ممازحة: "يعني نطّيت على طول لمخرج؟"

ليرد سامي بابتسامة: "أيوه، نطّيت فعلًا! بس في الحقيقة، ده كان سبب في أكبر مشاكلي. وأنا صغير كنت بافتخر إني بقيت مخرج على طول، لكن لما كبرت فهمت إن ده خلاني أتعلم بالطريقة الصعبة. لو كنت اشتغلت مساعد، كنت هتعلم إزاي أتعامل مع الناس وإزاي أتفادى المشاكل الفنية."

وكشف سامي عن حلمه الأول قبل دخول عالم الدراما، قائلًا: "كنت نفسي أعمل أفلام كرتون عن الحيوانات، ده كان حلمي الحقيقي، بس الظروف خدتني في سكة تانية تمامًا. ومع الوقت بقيت بحب الدراما وبقيت جزء منها."

وتابع المخرج المثير للجدل حديثه بصراحة: "في بداية مشواري قلت تصريحات دخلتني في دايرة جدل مع النقاد والجمهور، وفضلت فيها سنين. كنت متحمس ومندفع، وده خلاني أتعلم إن النجاح مش بس موهبة، لكنه كمان حكمة وصبر."

واختتم سامي كلامه باعتراف صريح: "دلوقتي لما ببص ورايا، باقول لو كنت اشتغلت مساعد مخرج، كنت وأنا مخرج هيبقى عندي حكمة أكتر، وهعرف أتعامل مع كل حاجة بهدوء أكتر."