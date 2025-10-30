انطلاقة حماسية للموسم السادس من برنامج The Voice- أحلى صوت على "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحكاية بالتهديد والوعيد بين المدربين الثلاثة لأن لا صداقة تعلو فوق صوت المعركة بين أحمد سعد، رحمة رياض وناصيف زيتون.

انطلقت الحلقة بأغنية "علي صوتك بالغنا" احتفالًا بانطلاقة الموسم السادس، غناها المدربون الثلاثة معًا. وقالت رحمة "أختار بقلبي قبل أذني"، وبدا أحمد حاسمًا بأن الباحث عن أحلى صوت سيجده حتمًا في فريقه، وكذلك أكد ناصيف أنه سيكون هو مدرب صاحب أحلى صوت.

حصيلة كل فريق بالحلقة الأولي



بعد ذلك، أعلن ياسر السقاف عن انطلاق مرحلة "الصوت وبس" مع الموهبة الأولى، مهند الباشا من السعودية الذي أدى أغنية "أعتذر لك"، ونجح في لفت انتباه المدربين الثلاثة قبل أن تشتعل المنافسة بينهم لاستمالته وإقناعه بالانضمام إلى فرقهم، واختار الانضمام إلى فريق أحمد، وقد وصفه سعد "بالهدية والصوت المكتمل"، فيما أعربت رحمة عن ندمها لعدم ضغطها على زر سوبر بلوك الذي كان سيحول دون ضمه لفريق سعد.

أما المشترك الثاني، فكان شعلان من لبنان، الذي اهتم بتنمية موهبته الفنية بعدما كان من الأوائل في الدراسة، وغنى لوديع الصافي. وقد علّق شعلان أنه يتمنى أن يستدير له ناصيف، لكنه اختار رحمة عندما استدار له الحكام الثلاثة. وقد وصفه ناصيف بالصوت القادر، لكن رحمة هي التي أسرته بكلامها ودفعته للانضمام إلى فريقها.



أما غدير من اليمن والتي تعيش في الرياض، فتقول إنها فنانة شاملة ترسم وتصوّر وتصمم، واتخذت الغناء مسارًا لها أخيرًا، وشاركت في "أكاديمية MBC" كمدرّبة صوت. أدّت أغنية "بودعك" لوردة الجزائرية، واستدار لها المدربين الثلاثة، واختارت الانضمام إلى فريق أحمد سعد.



بعدها أطل يوسف حسن من السودان وغنى لبرونو مارس "when I was your man"، ولفت رحمة لوحدها تبعها ناصيف في اللحظة الأخيرة، واختار رحمة.

حتى الآن لا مواهب في فريق ناصيف، لكنه سيحصد الموهبة التالية، حين غنى حسن خلف من سوريا، الذي درس التربية الموسيقيّة، وأطرب بغنائه "وطد فؤادك"، واختار الانضمام إلى فريق ناصيف الذي وصفه بالصوت المتمكن، بعدما استدار له المدربين الثلاثة. ولم يحالف سندس الأحمدي الحظ، رغم اعتراف المدربين بجمال صوتها.

أما أحمد عطية من مصر، فقال أن الغناء شغفه ومهنته، موضحًا أنه اشتهر بالغنا الشعبي لكن أردت أن أجعل الناس تسمع ما لم تسمعه مني قبلًا، وغنى "كان عندي غزال"، واستدار لها المدربين الثلاثة، وانضم إلى فريق أحمد. وبذلك يكون أحمد قد ضم إلى فريق 3 أصوات، في مقابل اثنين لرحمة وواحدة فقط لناصيف. وتكمل الرحلة في الأسبوع المقبل مع المزيد من الأصوات والتحديات، بهدف الوصول إلى المنافسة الختامية والفوز باللقب وبسيارة ماركة BYD E6.



مواعيد عرض برنامج The Voice



يُعرض برنامج The Voice في موسمه السادس على "MBC مصر"، كل أربعاء في تمام الساعة 9:30 مساءً، وعرضت هذه الحلقة 29 أكتوبر 2025.