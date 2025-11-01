حبّ على الطريقة السياسية.. كاتي بيري وجاستن ترودو يعلنان علاقتهما رسميًا وسط أجواء باريسية مشتعلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد شهور من الغموض والتكهنات، حسمت النجمة العالمية كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو الجدل حول طبيعة علاقتهما، بعدما ظهرا علنًا معًا في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدين رسميًا قصة حبهما التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

اللقطات التي انتشرت بسرعة البرق أظهرت بيري وهي تمسك بيد ترودو أمام ملهى Crazy Horse Paris الشهير، أثناء احتفالها بعيد ميلادها الحادي والأربعين، بفستان أحمر ضيّق خطف الأضواء وعدسات المصورين.





كيمياء واضحة وتفاصيل لافتة

شهود عيان أكدوا أن الثنائي كانا في غاية الانسجام، يتبادلان النظرات والضحكات في أجواء احتفالية مفعمة بالرومانسية، بينما رحّب بهما الجمهور بحرارة. وذكرت تقارير صحفية أن هذا الظهور جاء ليُنهي أسابيع من التكهنات حول علاقة الثنائي بعد أن شوهدا في أكثر من مناسبة خاصة خلال الفترة الماضية.





بداية العلاقة.. عشاء رومانسي ويخت فاخر

تعود قصة الحب بين بيري وترودو إلى يوليو الماضي، عندما التُقطا في عشاء رومانسي بمدينة مونتريال، تلاه ظهور آخر لهما على يخت فاخر أوائل أكتوبر، ما جعل الإعلام العالمي يسلّط الضوء على هذا الثنائي المفاجئ الذي جمع بين نجمة موسيقى البوب ورجل السياسة الأنيق.





مصدر مقرب يكشف كواليس العلاقة

وفقًا لمصدر قريب من النجمة الأمريكية، فإن العلاقة بينهما تسير بخطى ثابتة نحو الجدية. وقال المصدر إن “كاتي تشعر بالإطراء من اهتمام ترودو المستمر، وتقدّر حضوره الدائم في حياتها”، مؤكدًا أن الثنائي يحاولان الحفاظ على الخصوصية رغم الاهتمام الإعلامي الضخم الذي يلاحقهما في كل خطوة.

وأضاف أن “كاتي في حالة نفسية رائعة حاليًا، وتشعر أن هناك رابطًا حقيقيًا يجمعها بترودو”، لافتًا إلى أن هذه العلاقة كانت مفاجأة حتى بالنسبة لها، لكنها تستمتع بكل لحظة فيها.





الجمهور يشتعل بين الدهشة والإعجاب

ردود الفعل عبر مواقع التواصل جاءت قوية ومتباينة، فبينما رأى البعض أن العلاقة بين بيري وترودو تجسد “التقاء عالمين مختلفين بين الفن والسياسة”، اعتبر آخرون أن هذه الخطوة جريئة وغير متوقعة من الجانبين.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الثنائي أصبحا حديث الساعة، حيث تصدرت صورهما قوائم البحث وتداولها الجمهور باعتبارها واحدة من أكثر القصص الرومانسية المثيرة في عام 2025.





النهاية مفتوحة.. لكن الحكاية بدأت بالفعل

سواء استمرت العلاقة أو انتهت كما بدأت، فإن chemistry الثنائي وخطوتهما العلنية في باريس وضعت كاتي بيري وجاستن ترودو في دائرة الضوء كأحد أبرز الثنائيات المفاجئة في هوليوود والسياسة معًا