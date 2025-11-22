نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «ولنا في الخيال… حب» يتصدر شباك التذاكر بقوة ويحقق انطلاقة استثنائية في يومين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في انطلاقة تضعه مبكرًا في دائرة المنافسة على صدارة موسم السينما، استطاع فيلم «ولنا في الخيال… حب» بطولة النجم أحمد السعدني أن يحقق حضورًا جماهيريًا لافتًا منذ عرضه الأول، متصدرًا قائمة الإيرادات خلال اليومين الماضيين، وسط إشادة واسعة من رواد السينما والنقاد على حد سواء.

وسجّل الفيلم أمس الخميس إيرادات 940 ألفًا و293 جنيهًا، ليرتفع إجمالي ما حققه منذ بدء عرضه في دور العرض المختلفة إلى مليون و571 ألفًا و118 جنيهًا خلال يومين فقط، وهو رقم يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع العمل، ويؤكد توق الجمهور لنوعية جديدة من الدراما الإنسانية العميقة.

قصة تلامس القلب وحكاية تنبض بالصدق

يأخذ فيلم «ولنا في الخيال… حب؟» المشاهدين في رحلة وجدانية مؤثرة، تمزج بين الرومانسية والدراما النفسية، وذلك ضمن أولى تجارب المخرجة سارة رزيق في الأفلام الروائية الطويلة، حيث تقدم معالجة حسّاسة وراقية لفكرة الحب حين يلتقي بالفقد.

تدور أحداث العمل حول علاقة غير اعتيادية تجمع بين طالبة جامعية تبحث عن معنى الحب الحقيقي، وأستاذها الانطوائي الذي يعيش عزلة نفسية عميقة بسبب تجربة موجعة من ماضيه دفعته للابتعاد عن العلاقات الاجتماعية والعاطفية. ومع تطور الأحداث، يجد نفسه أمام علاقة متشابكة تعيد فتح الجراح وتضعه في مواجهة أعمق مع ذاته، ومع أسئلة صعبة حول ماهية الحب، وهل يمكن أن يمنح الإنسان فرصة جديدة للنبض رغم الألم.

القصة تأتي بلغة سينمائية شفافة، وتُضيء مناطق معقدة من المشاعر الإنسانية، لتصنع عملًا مختلفًا يلامس الجمهور من اللحظة الأولى.

أبطال الفيلم توليفة ناجحة ترفع سقف التوقعات

يعتمد فيلم «ولنا في الخيال… حب» على تركيبة تمثيلية قوية تجمع بين نجوم الصف الأول ووجوه شابة أثبتت حضورها بثقة، حيث يتصدر البطولة:أحمد السعدني في أداء عميق يجمع بين الرزانة والانكسار الإنساني.

مايان السيد التي تقدم شخصية الطالبة بعفوية ونضج وتطور نفسي واضح.

عمر رزيق في حضور لافت يضيف للعمل بُعدًا جديدًا.

ويشاركهما مجموعة من الوجوه الشابة الموهوبة منهم سيف حميدة وفريدة رجب.



الفيلم من تأليف وإخراج سارة رزيق التي تخوض تجربتها الأولى بثقة وضوح، في تعاون مع مدير التصوير محمد جاد الذي صاغ لغة بصرية شاعرية، والموسيقار خالد حماد الذي أضفى على الأحداث لمسة موسيقية مكثفة مفعمة بالاحساس.

نجاح مبكر وبشائر لموسم سينمائي قوي

الإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم منذ لحظاته الأولى يضعه في مقدمة الأعمال المرشحة لتحقيق نجاحات ممتدة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع تزايد التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجمهور عن جودة القصة وأداء أبطالها، ما يجعل «ولنا في الخيال… حب» نموذجًا لعمل سينمائي قادر على استعادة الرومانسية الأصيلة بروح جديدة.

وبهذا الأداء القوي في شباك التذاكر، يبدو أن الفيلم على موعد مع أرقام أكبر في الأيام المقبلة، ليؤكد أن السينما المصرية لا تزال قادرة على إنتاج أعمال تحمل بصمة مختلفة وتصل مباشرة إلى قلب المشاهد.