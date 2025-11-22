نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري تشعل سباق رمضان 2026 بـ"مناعة"… عودة قوية للدراما الشعبية وقصة مستوحاة من الواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل النجمة هند صبري التحضير لمسلسلها الجديد "مناعة" استعدادًا للمنافسة في موسم دراما رمضان 2026، حيث يضع المخرج حسين المنباوي اللمسات النهائية على اختيار فريق العمل الكامل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة. ويبدو أن المشروع يحظى باهتمام جماهيري واسع منذ الإعلان عنه، خاصة أنه يعيد هند صبري إلى أجواء الدراما الشعبية بعد سنوات من الابتعاد عن هذا النوع.

وتجسد هند صبري في العمل شخصية نسائية ذات أبعاد درامية معقدة، تنتمي إلى حي الباطنية الذي تدور فيه أحداث المسلسل، حيث يعود العمل بالمشاهدين إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي. ويعتمد المسلسل على قصة مستوحاة من وقائع حقيقية تضفي عليه طابعًا واقعيًا مشوقًا، مع خليط من التوتر الإنساني والصراع الاجتماعي داخل أحد أشهر الأحياء الشعبية في مصر.

ويشارك في بطولة العمل النجم خالد سليم، ويأتي "مناعة" من فكرة عباس أبو الحسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ليشكل فريقًا فنيًا ضخمًا يعكس حجم الرهان على نجاح العمل في الموسم الرمضاني المقبل.

عودة هند صبري بعد 4 سنوات من الغياب الرمضاني

يمثل المسلسل عودة قوية لهند صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام أربع سنوات، منذ ظهورها في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي شاركت فيه مع النجم أحمد عز وكوكبة من نجوم الدراما المصرية. ويبدو أن اختيارها لعمل ينتمي إلى الدراما الشعبية ومرتبط بوقائع حقيقية هو خطوة مدروسة لإعادة تقديم نفسها للجمهور بشكل مختلف ومفاجئ.

آخر ظهور درامي لهند صبري

وكان أحدث أعمال هند صبري في الدراما هو الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" الذي عُرض في سبتمبر الماضي وحقق حضورًا مميزًا بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم. وجاء العمل تحت إشراف هند صبري الفني، مما يعكس حرصها على تقديم محتوى متقن يلامس الجمهور ويعبر عنه.

وبين عودة إلى الدراما الشعبية، وصراع قصصي مشوق، وتحضير ضخم يقوده فريق متمكن، يبدو أن "مناعة" سيكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2026، خاصة مع قيادة هند صبري للعمل بشكل يليق باسمها وتاريخها الفني.