بالصور.. تكريم بسنت النبراوي في الدورة الـ 3 لــ مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت إدارة مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق في دورته الثالثة الفنانة بسنت النبراوي مساء أمس.

تكريم بسنت النبراوي في الدورة الـ 3 لــ مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق

وقدم المطرب أحمد زكريا فقرة غنائية اشعلت أجواء المهرجان، وابَدع في تقَديَم باقة من أغانيه، ومن أبرزها "وحشني كلامه"،"ودي حقيقة"، "نتخاصم"، "لينا بقي"، وأخرى تفاعل معها الجمهور بالهتافت التصفيق، واستمر الحفل للساعات الأولى من الصباح وسط سعادة الجمهور بهذا الحدث، الذي يشجع على استخدام المنتجات المصرية.



فعاليات المهرجان



وخلال فعاليات المهرجان التي أقيمت على مَدار يومين تم تكريم عدد من الشخصيات الهاَمة التي ساهمت في خروج هذا الحدث إلى النور، والذي شهد إقبالًا من جانب أهالي بورسعيد ومن خارجها لشراء المنتجات الجيدة من داخل البازار الخاص بالمهرجان.

وسبق وكشفت الإعلامية «نشوى الزيات» رئيسة مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق، عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، والتي من المقرر ان تُقام نوفمبر المقبل في مدينة بورسعيد تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية، وبمشاركة فنية وثقافية مميزة، وأن فكرة المهرجان قائمة على دعم وتنشيط السياحة بمحافظة بورسعيد حيث أنها قامت للمرة الأولى بدمج فكرة عروض الأزياء ودعم المشروعات بتنشيط السياحة ببورسعيد من خلال دعوة عدد كبير من الفنانين لمشاهدة عروض الأزياء بالإضافة لمعالم المحافظة الجميلة وهذه الفكرة جديدة من نوعها لتنشيط السياحة ودعم المشروعات.

تكريم عدد من نجوم الفن

وأوضحت «نشوى الزيات» أن المهرجان هذا العام سيشهد تكريم عدد من نجوم الفن الذين لم تقتصر إنجازاتهم على الأعمال الفنية فقط، بل كان لهم أيضًا حضور إنساني ومجتمعي مؤثر، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان تضع في اعتبارها اختيار شخصيات لها دور في دعم صورة مصر السياحية في الداخل والخارج.



وقالت «نشوى الزيات» في تصريحات صحفية "نحرص في كل دورة على تكريم فنانين ومبدعين تركوا بصمة، سواء عبر الشاشة أو في الواقع، من خلال مساهماتهم المجتمعية ومواقفهم الإنسانية. نحن لا نكرم الأسماء لمجرد شهرتها، بل نبحث عن القيمة والتأثير."



تصريحات نشوي الزيات

وأكدت «نشوى الزيات» أن الدورة الثالثة من المهرجان ستركّز بشكل كبير على دعم السياحة الداخلية، مع تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة الباسلة بورسعيد. وأضافت أن هذه الدورة ستتضمن فعاليات متنوعة تهدف إلى الترويج للموروث الثقافي والتراثي المصري، من بينها عروض فنية وموسيقية من فرق شعبية وشبابية، معارض حرفية لمنتجات يدوية تراثية وأزياء محلية، ندوات ثقافية وحلقات

نقاش حول دور الفن في دعم السياحة، أنشطة ترفيهية وترويجية، حملات إعلانية للتوعية بأهمية دعم المنتج المصري، رحلات سياحية لمعالم مدينة بورسعيد.



واختتمت «نشوى الزيات» تصريحاتها بالتأكيد على أن مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق ليس فقط حدثًا فنيًا، بل هو أيضًا منصة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المواهب الصغيرة، ووسيلة لتعريف الجمهور بجمال مدينة بورسعيد وتاريخها العريق.

تفاصيل مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق



جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق كرم العديد من نجوم الفن في الدورات السابقة منهم الفنانة فيفي عبده، الفنانة، عزة مجاهد، الفنان أبو الليف، الفنان أحمد عزمي، الفنان كريم أبو زيد، نجمة أراب أيدول إيناس عز الدين، المطربة شاهيناز، يقام في 6 نوفمبر المقبل بمدينة بورسعيد