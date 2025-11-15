نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة تبدأ تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النجمة درّة أمس الجمعة في تصوير أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "علي كلاي"، حيث انطلقت كاميرات العمل في التقاط أولى المشاهد ليبدأ فريق المسلسل رحلة تصوير مكثفة تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2026، بعد أشهر من التحضيرات وجلسات العمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وشهد اليوم الأول انضمام أبطال العمل وفي مقدمتهم درة، أحمد العوضي، وانتصار، وريم سامي، وصفوة، في انطلاقة تؤكد جاهزية صناع المسلسل لبدء منافسة رمضان المقبلة بقوة.

انطلاق تصوير مسلسل "علي كلاي"

واعتمد صناع المسلسل خطة تصوير مبكرة للحاق بالعرض خلال شهر رمضان المقبل، لا سيما أنه من نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 30 حلقة، وهو ما يتطلب استعدادات إنتاجية مكثفة لضمان خروج العمل بالصورة اللائقة.

أبطال مسلسل "علي كلاي"

يأتي مسلسل "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويجمع في بطولته كلًا من أحمد العوضي، ودرّة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وانتصار،وريم سامي،يارا السكري، وصفوة، ومحمود البزاوي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وبسام رجب، ونخبة من الفنانين والوجوه الشابة.

درّة تستأنف تصوير فيلمها "الست لما"

وعلي صعيد السينما، تستأنف دُرّة الأيام المقبلة تصوير أحدث أعمالها السينمائية "الست لما"، وهو فيلم إنساني يعكس قضايا المرأة في المجتمعات العربية، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، بينهم يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب ضيوف شرف يعززون قوة التجربة الفنية.