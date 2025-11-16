نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رمزي: محمد صبري كان متواضع..وهذا وقت التكاتف مع أسرته في المقال التالي

أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن وفاة محمد صبري كان صدمة للجميع، مشددا على أن الراحل كان محبوب للغاية.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبري كان إنسان جميل ومتواضع ولا أستطيع وصف مدى الحزن في قلبي بسبب وفاته، ويجب أن نهتم بأسرته بعد رحيله".

وأضاف: "هذا وقت التكاتف مع أسرة محمد صبري، ونادي الزمالك قيمة كبيرة لنا جميعا والشعب الكويتي يعشق نادي الزمالك".

وأوضح: "أتمنى أن نكون أسرة واحدة ويد واحدة، وأنا أعشق محمد صبري وعلى الرغم من أنه كان نجما كبيرا إلا أنه كان متواضع للغاية".