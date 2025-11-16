أحمد جودة - القاهرة - وزارة العمل تسلّم 36 عقد عمل لشباب مصريين للسفر إلى الأردن ضمن خطة فتح أسواق جديدة للعمالة

أعلنت وزارة العمل تسليم 36 عقد عمل جديد لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات المطلوبة للعمل في مجال الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوفير فرص عمل لائقة داخل مصر وخارجها.



أكدت الوزارة أن هذه الدفعة تأتي في إطار خطة الدولة لزيادة التعاون مع الدول الشقيقة، وفتح أسواق عمل جديدة تستوعب العمالة المصرية الماهرة. وأوضحت أن الشباب الذين تم اختيارهم اجتازوا جميع المراحل الفنية والطبية اللازمة قبل توقيع العقود.

استمرار استقبال الطلبات:

أشارت وزارة العمل إلى أنها مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالدول العربية والأجنبية، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة لضمان حقوق العاملين وسلامتهم.