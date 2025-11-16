نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا نظيره الجورجي برباعية نظيفة في اللقاء الهام الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بوريس بايشادز ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة إسبانيا وجورجيا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا ونظيره جورجيا برتم سريع وسجل ميكيل اويارزابال ضربة جزاء في الدقيقة 10 وعاد مارتن زوبميندي بالهدف الثاني في الدقيقة 22 صنع رويز وسجل فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 35 صنع اويارزابال وانتهى الشوط الأول 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا ونظيره جورجيا برتم هادئ وسجل ميكيل اويارزابال الهدف الرابع في الدقيقة 63 صنع توريس وانتهت المباراة بينهم 4/0.

ترتيب مجموعة إسبانيا وجورجيا

1- إسبانيا 15 نقطة

2- تركيا 12 نقطة

3- جورجيا 3 نقاط

4- بلغاريا دون نقاط