نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بمدينة العين استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء يوم الاثنين - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي

كما تأكد غياب الثنائي أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي عن مباراة كاب فيردي للإصابة، وخضع صلاح محسن لتدريبات استشفائية، إلى جانب منح محمد صلاح راحة وعدم مشاركته في ودية كاب فيردي.

حضر مران منتخب مصر طارق أبو العينين ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.