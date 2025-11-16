نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات تضرب معسكر المنتخب.. كيف يتعامل حسام حسن مع أزمة الـ11 لاعبًا قبل مواجهة كاب فيردي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة تحديد المركز الثالث أمام كاب فيردي في دورة الإمارات الودية وسط ظروف صعبة، بعدما ضربت الغيابات صفوف الفريق وتسببت في فقدان 11 لاعبًا دفعة واحدة، بينهم نجم الفريق الأول محمد صلاح الذي تقرر منحه راحة كاملة.

الغيابات تأتي في توقيت حساس للمنتخب الذي يسعى للخروج من الهزيمة الأخيرة أمام أوزبكستان وتصحيح المسار قبل فترة الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

أزمة غيابات بالجملة.. قائمة غير مكتملة

الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أعلن غياب كل من:

أحمد سيد "زيزو"، حمدي فتحي، محمود تريزيجيه، محمد عبد المنعم، أحمد عيد، إبراهيم عادل، إمام عاشور، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وعمرو الجزار، بسبب الإصابات وعدم الجاهزية البدنية.

كما تلقى محمد صلاح راحة بقرار من الجهاز الفني، ليكتمل غياب أحد أبرز عناصر الخبرة في المنتخب.

هذه الغيابات تركت المنتخب وهو يفتقد نصف أعمدته الأساسية تقريبًا، واضعة الجهاز الفني أمام اختبار حقيقي في كيفية بناء تشكيل متماسك.

تأثير الغيابات على الشكل الفني للمنتخب

1) غياب صلاح وتريزيجيه: فقدان الحلول الهجومية

غياب صلاح وتريزيجيه يترك المنتخب دون عنصر الخبرة الهجومية، وهما الأكثر قدرة على خلق الفرص وقيادة التحولات السريعة.

2) نقص وسط الملعب

غياب حمدي فتحي وإمام عاشور ومهند لاشين يعني فقدان التوازن الدفاعي والهجومي في منتصف الملعب، ما قد يدفع حسام حسن للاعتماد على عناصر بديلة أقل خبرة دولية.

3) الدفاع في ورطة

غياب محمد عبد المنعم، المدافع الأساسي، يعيد ترتيب منظومة الدفاع بالكامل ويمنح ثنائيًا جديدًا فرصة المشاركة.

كيف يفكر حسام حسن؟

الجهاز الفني يركز خلال التدريبات الأخيرة على:

إعادة الانضباط الدفاعي بعد استقبال هدفين أمام أوزبكستان.

رفع معدلات الارتداد الهجومي رغم نقص العناصر الأساسية.

تجهيز لاعبين جدد في مراكز حساسة لتعويض الغيابات.



وتشير التوقعات إلى أن حسام حسن قد يدفع بوجوه جديدة في التشكيل، مستغلًا المباراة الودية كفرصة لتقييم عدد من اللاعبين.

مباراة لإثبات الذات بعد السقوط أمام أوزبكستان

الخسارة السابقة بنتيجة 2–0 وضعت ضغوطًا على المنتخب، خصوصًا في ظل انتقادات الجماهير لطريقة اللعب وأداء بعض العناصر.

وتأتي مباراة كاب فيردي كفرصة أخيرة لاستعادة الثقة قبل نهاية المعسكر.



موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المواجهة يوم الاثنين 17 نوفمبر، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية.

رغم الغيابات الكثيرة، تبقى المباراة اختبارًا مهمًا للجهاز الفني واللاعبين البدلاء لإثبات قدرتهم على تعويض النجوم الأساسيين.

تحدٍ جديد لحسام حسن، وخطوة لا بد أن تكون إيجابية قبل الدخول في تصفيات رسمية واستحقاقات كبرى.