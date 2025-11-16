وئام مجدي لـ دوت الخليج الفني: الكوميديا عندي موقف مش إفيه وسعيدة بالتعاون مع معتز التوني

القاهرة - محمد ابراهيم - في لقاء خاص على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، تحدّثت الفنانة وئام مجدي عن مشاركتها هذا العام، مؤكدة أن حضور المهرجان أصبح بالنسبة لها عادة محببة منذ خمس سنوات، وقالت: "بشوف كل سنة أحلى من اللي قبلها.. بحب أجواء المهرجان وأفلامه اللي جاية من كل العالم، وبحب الفايبس جدًا."

وئام مجدي تتحدث عن نجاح مسلسل الكابتن

وعن نجاح مسلسل “كابتن مبروك” والدور الذي أثار تفاعل الجمهور، أوضحت بابتسامة: "الاسم كان مصيبة سودا.. اتبسطت جدًا بالشغل مع معتز، وأكرم، وأحمد، وآية.. الكل."

علاقة وئام مجدي مع أكرم حسني

وعند السؤال عن العمل مع النجم الكوميدي أكرم، كشفت أن وجوده كان سببًا في كسر الرهبة داخل مواقع التصوير، وأضافت: "تحسي إننا صحاب.. مبيكونش عندي رهبة غير لما أدخل مشهد بجد، في (أهل الخطايا) كان عندي مشهد قتل، وبرغم كده كنت بضحك تقريبًا المشكلة فيّا.. الكواليس كانت ضحك في ضحك."

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.

كما يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.