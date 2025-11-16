"دولة التلاوة" ترند في مصر والدول العربية مع أول حلقتين

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق برنامج "دولة التلاوة" الذي يعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، نجاحًا كبيرًا بعد عرض أول حلقتين مساء الجمعة والسبت الماضيين، بعدما تصدر قائمة الترند على منصات التواصل الاجتماعي داخل مصر وعدد من الدول العربية، بينها الإمارات وقطر والكويت والأردن، ليؤكد البرنامج قدرته على جذب جمهور واسع تخطّى الحدود المحلية منذ اللحظات الأولى.

وتحولت الحلقتان إلى موضوع رئيسي للنقاش عبر منصات "فيسبوك" و"إكس" و"يوتيوب" و"تيك توك"، وسط تفاعل لافت وإشادات متواصلة من الجمهور ورواد المنصات الذين أكدوا أن البرنامج أعاد وهج فن التلاوة وروحانيته إلى الشاشات العربية.

تفاعل الجمهور

وجاء تجاوب الجمهور مدفوعًا بالأداء المميز للمتسابقين وتنوّع الأصوات المشاركة، لتحقق الحلقات نسب مشاهدة مرتفعة على المنصات الرقمية، مع توسع ملحوظ في مشاركة المحتوى الخاص بالبرنامج وتداول مقاطع التلاوات في المنطقة العربية.

معاد "دولة التلاوة"

ويذاع "دولة التلاوة" يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقدم جوائز إجمالية قدرها 3.5 مليون جنيه، يحصل فيها الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف كاملًا بصوتيهما وبثه عبر قناة "مصر قرآن كريم"، فضلًا عن شرف إمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

لجنة التحكيم

كما يشارك في تقييم المتسابقين نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، يتقدمهم أعضاء لجنة التحكيم: الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، إلى جانب لجنة موسعة من ضيوف الشرف تضم الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور نظير محمد عياد، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري.