هنا الزاهد تتصدر تريند جوجل بعد أحدث ظهور لها بإطلالة خطفت الأنظار وتتوج سفيرة لمجوهرات APM Monaco

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة هنا الزاهد تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن خطفت الأنظار بإطلالة شديدة الأناقة والجاذبية في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

هنا ظهرت بفستان أبيض «أوف شولدر» بتصميم راقٍ أبرز رشاقتها وأناقتها المعتادة، ونسّقت معه مجموعة لافتة من المجوهرات التي منحت إطلالتها مزيدًا من الفخامة، إذ ارتدت عقدًا ماسيًا لامعًا مع أساور وخواتم متناسقة، بينما اعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة وماكياجًا هادئًا ركز على إبراز ملامحها الطبيعية.

وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها، الأمر الذي دفع اسمها لتصدر محركات البحث، وسط إشادة واسعة بإطلالتها التي وصفها البعض بأنها من أكثر إطلالاتها تميزًا خلال الفترة الأخيرة.

هنا الزاهد تتوج سفيرة لمجوهرات APM Monaco

وجاء هذا الظهور بعد ساعات من الإعلان عن اختيار هنا الزاهد سفيرة جديدة لمجوهرات APM Monaco العالمية، في خطوة تمثل أول تعاون رسمي يجمع بين النجمة المصرية وإحدى أشهر دور المجوهرات في العالم.

وفي حفل خاص، تألقت هنا بمجموعة مميزة من المجوهرات الفاخرة، حيث ظهرت بعقد فاخر من الألماس أو الزركون يعكس لمعانًا آسرًا، وأقراط متدلية متناسقة، إضافة إلى سوار عريض مرصع بالكامل وخواتم عصرية تجمع بين البساطة والرقي، مما أبرز براعة الدار في تصميم القطع الراقية، وأظهر قدرة هنا على تقديم صورة متكاملة تجمع بين الجمال والأناقة.

اختيارها لهذا الدور أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، خاصة أنها تُعد من أكثر النجمات حضورًا وتأثيرًا بين جيل الشباب، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتمثيل العلامة العالمية.

أعمال جديدة في الطريق

من ناحية أخرى، تستعد هنا الزاهد لخوض تجربة درامية جديدة، حيث تعمل حاليًا على التحضيرات الأخيرة لمسلسل من نوعية الـ10 حلقات، من تأليف أحمد عادل وإخراج ياسمين أحمد كامل. وكان من المقرر بدء تصوير العمل في شهر أكتوبر الماضي تمهيدًا لعرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال “الأوف سيزون”.