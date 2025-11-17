نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل تصوير إعلان تامر حسني بعد إجراؤه جراحة دقيقة وهو حاليًا بمرحلة النقاهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع نجم الجيل تامر حسني خلال الأيام الماضية لجراحة دقيقة، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت إجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية قبل أن يقرر الأطباء ضرورة التدخل الجراحي.

تامر حسني

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان تامر حسني

وأكدت مصادر مقربة من نجم الجيل أنه تامر حسني يلتزم حاليًا بفترة الراحة التامة في منزله برفقة أسرته والمقربين منه، في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجراها بعد العملية، للإطمئنان على صحته قبل العودة لممارسة نشاطه الفني بشكل طبيعي وهو حاليًا يمر بفترة نقاهة يحتاج فيها إلى راحة كاملة لعدة أيام

ولم يعلن نجم الجيل عن حالته الصحية حفاظًا على راحة محبيه ومنع شعورهم بالقلق، بينما يستعد لاحقًا لاستئناف أعماله الفنية بعد استقرار وضعه الصحي.



تامر حسني

تأجيل تصوير إعلان تامر حسني وأحمد فهمي

وفي سياق متصل يذكر أنه بسبب ظروف نجم الجيل الصحية، تم تأجيل تصوير إعلانه الجديد مع الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال، والذي كان من المقرر أن يتم تصويره بعد غد الأربعاء إلى أن يتم بدء التصوير يوم الإثنين المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري.

تامر حسني

نجاح كبير لجولة نجم الجيل تامر حسني في أوروبا



في سياق منفصل، عبّر تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعد حفله الأخير في فرنسا، موجّهًا رسالة شكر للجمهور من جميع الجاليات العربية والأجنبية، قائلًا إن محبتهم ودعمهم الكبير أسعده وأشعره بالفخر أمام الجميع.





أغنية "من كان يا مكان" حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ويذكر ان تامر حسني قد اطلق أغنيته الجديدة "من كان يا مكان"، خلال حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي أُقيم أمس السبت في ليلة احتفت بالمسرح وأهله، وسط حفل مهيب على مسرح فندق جراند نايل تاور، وسط حضور لنخبة من نجوم الفن والمجتمع، أخرج حفل الافتتاح المخرج محمد جبر، وقدمه الفنان أكرم حسني الذي شارك الحضور قصة طفولته حول سحر كلمة "خشبة المسرح"، معبرًا عن هيبة المسرح ومكانته الكبيرة في القلوب، وشهدت المناسبة عرض فيلم استعرض فعاليات الدورة الحالية للمهرجان، كما كانت هناك مفاجأة قدمها النجم تامر حسني، حيث أغنية استعراضية بعنوان "حكاية مسرح" من كلمات طارق علي وألحان كريم نيازي، كتحية لصناع المسرح عبر تاريخه.