وئام مجدي لـ دوت الخليج الفني: التراجيدي الأقرب لـ قلبي والضحك كان سيد الموقف في مشهد قتل 'أهل الخطايا'

القاهرة - محمد ابراهيم - في لقاء خاص على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، كشفت الفنانة وئام مجدي عن العديد من الأسؤار والمواقف التي تخص أعمالها الفنية وإيضا تحدثت عن إمكانية تقديمها لأعمال كوميدية بشكل دائم.

وقالت وئام لـ دوت الخليج الفني: "بشوف كل سنة أحلى من اللي قبلها.. بحب أجواء المهرجان وأفلامه اللي جاية من كل العالم، وبحب الفايبس جدًا."

وعن نجاح مسلسل “كابتن مبروك” والدور الذي أثار تفاعل الجمهور، أوضحت بابتسامة: "الاسم كان مصيبة سودا.. اتبسطت جدًا بالشغل مع معتز، وأكرم، وأحمد، وآية.. الكل."

وعند السؤال عن العمل مع النجم الكوميدي أكرم، كشفت أن وجوده كان سببًا في كسر الرهبة داخل مواقع التصوير، وأضافت: "تحسي إننا صحاب.. مبيكونش عندي رهبة غير لما أدخل مشهد بجد، في (أهل الخطايا) كان عندي مشهد قتل، وبرغم كده كنت بضحك تقريبًا المشكلة فيّا.. الكواليس كانت ضحك في ضحك."

وأوضحت وئام مجدي: "بحب أمثل كل الأنواع.. التراجيدي أكتر، بس الكوميدي بحبه. بس لسه معنديش ملكة الإفيه زي دنيا سامي ورحمه وزينب العبد.. أنا بعمل الكوميديا من خلال الموقف مش بالإفيه."

وانتقلت وئام للحديث عن فيلم “على بابا وماما”، واصفة التجربة بأنها ممتعة وواقعية: "الفيلم كان حلو قوي.. والمخرج أول مرة يعمل فيلم، وكان بيساعدنا ويمبسط معانا. توته وياسمين ومحمدي.. كانت تجربة لذيذة فعلًا."

وعن العمل مع مخرجين لأول مرة، وقالت وئام: "من أول (حالة خاصة) وأنا حاسة إن وشنا بيبقى حلو على بعض.. حتى عبد العزيز النجار أول مرة يخرج، وكان وشه حلو عليا وأنا كمان عليه."

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.

كما يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.