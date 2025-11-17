نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تشعل المنافسة الرمضانية بدور غير مسبوق في "بيبو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة هالة صدقي هذا العام بواحد من أبرز أدوارها خلال موسم دراما رمضان 2026، بعد انضمامها رسميًا لمسلسل "بيبو" حيث تؤدي شخصية والدة كزبرة، في تجربة جديدة تمزج بين الدراما الإنسانية واللمسات الكوميدية الخفيفة، ما يجعل دورها من أكثر الشخصيات المنتظرة على الشاشة.

انطلاق التجهيزات واقتراب التصوير



وقد بدأت صدقي التحضيرات الفعلية للدور خلال الأيام الأخيرة، فيما تستعد للدخول إلى لوكيشن التصوير قريبًا، بعد إعلان الشركة المنتجة بدء التصوير رسميًا في الأسبوع الأخير من نوفمبر، وسط حالة نشاط فني يعيشها فريق العمل.

نجوم كبار يجتمعون في عمل واحد



المسلسل يجمع توليفة فنية لافتة، تضم سيد رجب، إسلام إبراهيم، ووليد فواز، إلى جانب الظهور التمثيلي الأكبر لكزبرة، بينما يتولى الإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، مع إشراف درامي من تامر محسن، في تعاون يرفع سقف التوقعات.

15 حلقة بإيقاع سريع



العمل يأتي ضمن قائمة المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة فقط، معتمدًا على وتيرة متلاحقة وأحداث مشوقة، ما يمنحه فرصة قوية في سباق رمضان الذي يشهد منافسة محتدمة كل عام.

كزبرة يشعل السوشيال ميديا



وقبل بدء العرض، أثار كزبرة ضجة كبيرة بعد نشره رسالة عبر حساباته أعلن فيها استعداد المسلسل للعرض قائلًا: "مسلسل بيبو رمضان 2026"، ليشعل موجة واسعة من التفاعل بين الجمهور ومحبيه، الذين ينتظرون أول أدواره التمثيلية الكبيرة.