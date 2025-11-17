نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر خيرت يتصدر تريند جوجل بعد دخوله العناية المركزة بسبب وعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أُصيب الموسيقار الكبير عمر خيرت بدور برد شديد أدى إلى نقله للعناية المركزة، ما اضطره للاعتذار عن حضور حفلاته المقررة خلال الفترة الحالية. وأكد خيرت لجمهوره أن حالته مستقرة، وأن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة لاستعادة صحته وعافيته.

وأشار الموسيقار إلى تقديره العميق لمحبة جمهوره ودعمهم المستمر، مؤكداً أنه سيعود قريباً لإحياء حفلاته وقدم عروضه الفنية بكل ما يليق بمسيرته الفنية وجمهوره الوفي.

وكان عمر خيرت قد أبهج جمهوره مؤخرًا بحفل انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط، حيث قدم 20 مقطوعة موسيقية من أشهر أعماله، من بينها "العرافة"، "العطور الساحرة"، "خلي بالك من عقلك"، و"أنا 100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات التي أحبها الجمهور عبر العقود.

وخلال الحفل، وجه خيرت تحية لمصر قائلاً: "أحيي مصر على الإنجازات العظيمة التي نشهدها كل يوم، وتحيا مصر."