نور النبوي عن والده: أيقونة كبيرة تعلمت منه كيف أعيش

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 للنجم خالد النبوي، ضمن برنامج تكريمه وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين وبينهم الممثل الشاب نور النبوي، إلى جانب الجمهور.

وتحدث نور مازحا: "استاذ خالد، أنا في البداية مبسوط عشان هو لابس النضارة اللي جبتهاله".

وتابع "علمني حاجات كتير، علمني إزاي أعيش، أستاذ خالد اكتر الناس اللي فاهمة إزاي تتعامل مع الحياة، بتعلم منه حاجة بمر بيها دلوقتي، لأنه أيقونة كبيرة وكان عنده أحلام وطموح أكبر من اسمه ومن الأدوار اللي عملها، والناس مكانتش قابلة منه ده وإزاي عندك طموح ورأي، إزاي استمر وقدر يتغاضى عن ده ويطور نفسه كل يوم، مبسوط أن أي لحظة في وجوده علام كبير ليا".

وأضاف نور "وأحلى حاجة في أستاذ خالد وأنا قاعد معاه دائما بيتكلم عن أفكار كبيرة، عمره ما اتكلم عن بني آدمين، ولا عن مين قال إيه، بيتكلم عن حب والجمال.. بشكره".

وعلق خالد "يا نور يا نبوي أنا استمتعت بلقائك على الشاشة جدا".

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).