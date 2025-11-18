اليوم… محاضرة "شاعرية الواقع" مع إلديكو إينيدي في المسرح المكشوف بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تُقام اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بالدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محاضرة خاصة مع إلديكو إينيدي بعنوان "شاعرية الواقع"، وذلك من الساعة 4:00 حتى 5:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديرها الناقد السينمائي محمد طارق، المدير الفني للمهرجان.

إلديكو إينيدي



تأتي هذه الجلسة تكريمًا للمخرجة والكاتبة الهنغارية البارزة إلديكو إينيدي، إحدى أهم الأصوات الأوروبية وأكثرها تفردًا وخيالًا، والتي يمنحها المهرجان هذا العام جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرتها الإبداعية الغنية.



تُعرف إينيدي بقدرتها الاستثنائية على ابتكار لغة سينمائية شاعرية تمزج بين الواقع والخيال، وتُحول أبسط اللقاءات البشرية إلى تأملات فلسفية عميقة حول الحب والزمن والوجود.

وقد أثرت السينما العالمية بمجموعة من الأعمال التي أصبحت علامات بارزة، من بينها: "My Twentieth Century" الحاصل على جائزة الكاميرا الذهبية من كان 1989، "On Body And Soul" الحاصل على الدب الذهبي من برلين 2017 ومرشح لاحقا للأوسكار، و"Silent Friend" أحدث أفلامها والذي عرض في مهرجان فينسيا 2025.



وتفتح إينيدي خلال المحاضرة نافذة على رحلتها الإبداعية التي امتدت لعقود، متحدثة عن افتتانها بثنائية الرؤية والوجود، وعن بحثها الدائم عن التوازن بين الخيال والصدق الفني، مؤكدة أن السينما في جوهرها فعل قائم على التعاطف وخلق الدهشة.



وتُعد هذه المحاضرة فرصة نادرة للجمهور للقاء واحدة من أهم المبدعات في السينما المعاصرة، والتعرّف عن قرب على رؤيتها الفريدة التي أعادت تشكيل مفهوم الشاعرية البصرية في السينما الأوروبية والعالمية.





عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"



أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

