نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أحمد كامل يعود لجمهوره بألبوم "لسه حي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم النجم أحمد كامل، بإطلاق ألبومه الجديد " لسه حي" على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو، ليعود كامل بعد غياب عام إلى جمهوره ومحبيه مع بداية موسم الشتاء، وهو التوقيت الذى يرتبط جمهوره فيه بأغانيه، ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات متنوعة، وقدم فيها أسلوبه الدرامى المميز، بطريقة الراب الخاصة به، وربط بين الأغنيات بجمل وعباراته المعروفة، واعتمد أحمد كامل فى هذا الألبوم على تصوير جميع الأغنيات بأفكار سهلة وبسيطة، وشارك فى كتابة كلمات الأغنيات والتوزيع الموسيقي فريق عمله المتواصل معه دائما، وهم:. الشاعر مصطفى ناصر، والموزع الموسيقي إسلام شيتوس، والموزع الموسيقي على الدين عمر، أما ألحان جميع أغنيات الألبوم قام بها النجم أحمد كامل، والألبوم من إنتاج شركة "جاما ميوزك" للمنتج محمد جابر.

تفاصيل ألبوم "لسه حي".. يضم 6 أغنيات هى:..

Lessa Wahshani - لسه واحشاني

كتابة: مصطفى ناصر - احمد كامل | الحان: احمد كامل | توزيع: اسلام الازرق

Baad Meni - بعد مني

كتابة: مصطفى ناصر | الحان: احمد كامل | توزيع: اسلام الازرق

Men Kotr El Gheyab - من كتر الغياب

كتابة: مصطفى ناصر | الحان: احمد كامل | توزيع: اسلام الازرق

Lessa Hai - لسه حي

كتابة: مصطفى ناصر | الحان: احمد كامل | توزيع: اسلام الازرق

Meen Elly Saab - مين اللي ساب

كتابة: مصطفى ناصر | الحان: احمد كامل | توزيع: اسلام الازرق

Bathadaki - بتحداكي

كتابة: مصطفى ناصر | الحان: احمد كامل | توزيع: علي الدين عمر

الجدير بالذكر أن النجم أحمد كامل كان قد روج لألبومه الجديد على حسابه الرسمى، بموقع الفيديوهات والصور "أنستجرام"، ونشر منشورا أكد فيه موعد انطلاق هذه المفاجأة وكتب فيه: " كمان أسبوع بالظبط.. 20/11 الساعة 8 بالليل".



و انهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه، وحملت الإشادة، والسعادة بعودة أحمد كامل إلى الساحة الغنائية بعد غياب عام.



كما قامت الشركة المنتجة لأعماله "جاما ميوزيك"، للمنتج محمد جابر، بالترويج أيضا لأحدث أعمال الفنان أحمد كامل، ونشرت الشركة عبر حسابها على موقع "أنستجرام"، فيديو قصير أوضح اقتراب طرح أحدث أعماله ونشرت: "شوفنا رسايلكم الكتير لينا وبنقولكم اخيرًا، بدأ العد التنازلى".. أيضا قامت "جاما ميوزيك" بنشر فيديو آخر لقيام كامل بالغناء فى أحد الاستوديوهات أثناء تصوير إحدى الأغنيات الجديدة.