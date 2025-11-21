نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كامل يطرح ميني ألبوم جديد بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة.. ميني ألبوم أحمد كامل بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر كاملًا

قرر المطرب أحمد كامل خوض تجربة جديدة في سابقة لم تحدث من قبل، حيث يعتمد على الشاعر مصطفى ناصر في كتابة جميع أغاني ميني ألبوم "لسه حي"، الذي بدأ طرح أولى أغانيه منذ قليل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وعكف أحمد كامل مع مصطفى ناصر على تحضير الميني ألبوم على مدار عامين، وكانت عملية اختيار الأغاني صعبة على كامل حيث صنعا العديد من الأغاني التي استغرقت وقتًا ومجهودًا كبيرًا وتتناول موضوعات مختلفة.

تفاصيل الالبوم

ليخرج الميني ألبوم في نهاية المطاف يحتوي في جعبته على 6 أغاني مختلفة، من كلمات مصطفى ناصر، على النحو التالي:

- أغنية "لسه وحشاني"

- ⁠أغنية "من كتر الغياب"

- ⁠أغنية "مين اللي ساب"

- ⁠أغنية "بتحداكي"

- ⁠أغنية "لسه حي"

- ⁠أغنية "بعد مني"

صناع الالبوم

يتعاون أحمد كامل ومصطفى ناصر في الميني ألبوم مع الموزع ⁠إسلام الأزرق، الذي عكف بدوره على توزيع 5 أغاني بينما أغنية "بتحداكي" من توزيع علي الدين عمر، كما أن الألبوم كاملًا من ألحان أحمد كامل.