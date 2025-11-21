نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة لامين يامال.. القلق يضرب أرجاء برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواجه برشلونة الإسباني معضلة حقيقية مع نجمه الشاب لامين يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، بعدما تفاقمت معاناته من الالتهاب المزمن في منطقة العانة (العمرة)، وهي إصابة أجبرته على التوقف عن اللعب وغيابه عن مباريات إسبانيا الأخيرة في تصفيات كأس العالم. وقد قرر النادي، بالتوافق مع اللاعب، اتخاذ خطوات حاسمة للتعامل مع هذه المشكلة المعقّدة.

علاج متقدّم وخطة تعافٍ مشددة

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، خضع يامال في 10 نوفمبر لعلاج متقدم باستخدام الترددات الراديوية، تلاه فترة راحة كاملة قبل بدء برنامج تأهيلي مكثف بإشراف اثنين من المختصين في نادي برشلونة.

وقد شارك اللاعب أمس في جزء من التدريبات الجماعية تحت مراقبة المدرب هانسي فليك، لكن الهدف الأساسي يبقى تجهيزه لمباراة دوري الأبطال أمام تشيلسي. ويؤكد الطاقم الطبي أن التسرّع في العودة قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة وامتدادها لفترة طويلة.

منزل يامال يتحول إلى مركز تأهيلي كامل

ولتعزيز فرص التعافي، حوّل يامال منزله إلى مركز علاج متكامل يضم منطقة علاج طبيعي وأنظمة متقدمة للعلاج المائي، ما يتيح له العمل يوميًا على تقوية العضلات والتعافي. كما جرى تقليص ظهوره الإعلامي لضمان تركيز كامل على التأهيل.

ويشرف على حالته الصحية فريق طبي موسّع، من بينهم الطبيب البلجيكي الشهير إرنست شيلدرس، الذي يعمل بالتنسيق مع الطاقم الطبي لبرشلونة لمتابعة تطوّر الإصابة بدقة.

هدفه الكبير: العودة أمام تشيلسي

ورغم الألم وصعوبة المرحلة الحالية، يظهر يامال عزيمة كبيرة. وقد يشارك لفترة محدودة في مواجهة أتلتيك بلباو تمهيدًا لوصوله إلى الجاهزية الكاملة قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة.

ويعتمد برشلونة في هذه المرحلة على استراتيجية صارمة تشمل:

راحة شاملة

مراقبة طبية دقيقة

تدريب فردي مخصص

تجهيز منزلي للتأهيل

وذلك بهدف حماية مستقبل اللاعب وإطالة مسيرته، بعيدًا عن أي ضغوط تنافسية آنية.

