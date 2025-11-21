نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم الجدل بشأن عودة ميسي إلى برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أغلق رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، الباب نهائيًا أمام إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى صفوف النادي كلاعب، مؤكدًا أن هذا السيناريو "غير واقعي".

وجاء تصريح لابورتا ردًا على الشائعات التي راجت مؤخرًا حول احتمال إعارة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة خلال فترة توقف الدوري الأمريكي الصيفية.

عقد مستمر مع إنتر ميامي

ميسي، الذي غادر برشلونة في 2021 بعد مسيرة امتدت 20 عامًا، ما يزال مرتبطًا بعقد مع إنتر ميامي يستمر حتى عام 2028. ورغم تكرار الحديث في الصحافة الإسبانية عن احتمالية عودة مؤقتة إلى برشلونة، نفى لابورتا ذلك تمامًا، قائلًا:

"عودة ميسي كلاعب ليست واقعية. في الوقت الحالي، هو مرتبط بعقد مع إنتر ميامي."

مشروع مستقبلي لا يعتمد على الماضي

وشدد لابورتا على أن برشلونة يعمل وفق رؤية طويلة المدى، بعيدًا عن التعلق بالماضي مهما كان مجيدًا، مضيفًا:"نحن نبني مشروعًا للحاضر والمستقبل. المشروع معقد، وإذا عشنا في الماضي فلن نتقدم."



شهدت السنوات الماضية تقارير عن توتر بين ميسي ولابورتا، خاصة بعد رحيل النجم الأرجنتيني إثر عدم تمكّن النادي من الوفاء بوعود تجديد عقده، ما أثار استياء اللاعب علنًا.

ورغم ذلك، أكد لابورتا أن العلاقة اليوم مستقرة، وأن النادي يعمل على تكريم إرث اللاعب بالشكل الذي يستحقه.

تمثال في كامب نو لتخليد الأسطورة

أوضح رئيس النادي أن هناك نقاشات جارية داخل برشلونة لإنشاء تمثال لميسي في كامب نو، تخليدًا لاعتباره "أعظم لاعب في تاريخ النادي"، في خطوة تعكس رغبة برشلونة في الحفاظ على العلاقة مع أسطورته، دون أن يشمل ذلك عودته إلى أرض الملعب.