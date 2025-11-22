نسرين أمين تسرق عدسات المصورين في اليوم الأخير بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة نسرين أمين أنظار الجمهور خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بعدما تألقت بفستان أنيق من اللون الأسود جاء بقصّة بسيطة أبرزت جمال كتفيها ورشاقتها.

إطلالة نسرين أمين



واعتمدت نسرين أمين تسريحة ذيل الحصان المرفوع التي منحتها لمسة من الرقي والفخامة، فيما جاء المكياج البرونزي ليبرز ملامحها الجذابة، حيث سرعان ما خطفت عدسات المصورين في التقاط صورها التي انتشرت سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتزيّنت نسرين أمين بعقد فاخر يحمل قطعة بارزة باللون الأخضر، مع أقراط ذهبية أنيقة أضفت المزيد من الفخامة على إطلالتها، لتظهر على السجادة الحمراء بمظهر يجمع بين الرقي والبساطة.



وتفاعل المتابعين مع الصور التي نشرتها نسرين أمين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه القمر دا"، "جميلة وتحفة"، "أنيقة يا قلبي"، "ايه القمر دا".

على جانب آخر تعيش النجمة نسرين أمين، حالة من النشاط الفني على مستوى السينما والدراما وذلك بعد تألقها في فيلم «الدشاش» الذي أشاد به الكثيرون من الجمهور والنقاد، إذ تعاقدت على بطولة عمل درامي جديد بعنوان «البخت» للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026 المقبل.

وأعربت نسرين أمين، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع صناع العمل، موضحة أن الدور جديد ومختلف عليها ولم تقدمه من قبل، مشيرة إلى أنها تجسد دور مطربة وما جذبها هو السيناريو والحبكة الدرامية للعمل.

مسلسل «البخت»

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر بدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.



وتنتظر نسرين أمين عرض فيلم بيج رامي وهو من إخراج محمود كريم ومن بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، محمد أنور، هدى الإتربي.