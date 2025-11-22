نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج يشعل إنستجرام ويكشف كواليس مشاركته في مسلسل البخت رمضان 2026… ولقاؤه مع أحمد عبد العزيز «إحساس تاني خالص» في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان تامر فرج تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام منشورًا يروّج فيه لمشاركته في أحدث أعماله الدرامية مسلسل "البخت" المقرر عرضه في رمضان 2026، معبّرًا عن حماسه الكبير لهذه التجربة .

وتحدّث تامر فرج عن سعادته الغامرة بالعمل ضمن فريق تمثيل يضم عددًا من أصدقائه المقربين وزملائه في الوسط الفني، وعلى رأسهم:أحمد وفيق – نسرين أمين – عبير صبري – مجدي كامل – فراس سعيد، معتبرًا أن وجوده بينهم يضيف له طاقة إيجابية ويجعله أكثر تطلعًا لتقديم أداء قوي يليق بالجمهور.

كما وجّه فرج إشادة خاصة بمخرج العمل معتز حسام، واصفًا إياه بالمخرج المبدع الذي يملك رؤية واضحة وقدرة على قيادة فريق العمل باحترافية، مؤكدًا أن وجوده تحت إدارته يجعله أكثر ثقة وشغفًا بما يقدّمه.

إلا أن اللحظة الأهم في حديث تامر فرج كانت عند حديثه عن وقوفه أمام الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، الذي وصف تجربته معه بأنها «إحساس تاني خالص». وأكد أنه يعتبره من رموز "زمن الفن الجميل"، وأنه تربّى مثل الكثيرين على مشاهده المؤثرة وأدواره التي تركت أثرًا واضحًا في تاريخ الدراما المصرية.

وأوضح فرج أن تجسيده لشخصية "دراع أحمد عبد العزيز اليمين" داخل أحداث المسلسل منحته فرصة فريدة للتقرب من هذا الفنان الكبير، والتعلم من خبرته وطبيعته المتواضعة وروحه المرحة وقفشاته الخفيفة التي تضيف بهجة داخل الكواليس.

وفي ختام منشوره، طلب تامر فرج من الجمهور متابعة دوره الجديد "نعيم"، وهو شخصية شريرة للغاية، قائلًا: «دور شرير… شرير أوي، وأتمنى يعجبكم»، مشيرًا إلى أن هذا الدور يُعد من أكثر الشخصيات اختلافًا في مسيرته ويعوّل عليه كثيرًا لإظهار جانب جديد في أدائه.

وبهذا التفاعل الكبير، يرفع تامر فرج مستوى الترقب لمسلسل "البخت" الذي يجمع نخبة من النجوم وكواليس غنية بالحماس والطاقة الإبداعية استعدادًا لموسم رمضان 2026.