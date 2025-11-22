شاهد بالأرقام.."السلم والثعبان 2" الأول ويلاحقه "السادة الأفاضل" و"لنا في الخيال حب" يحقق المركز الثالث بدور العرض السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم (السلم والثعبان2) الإيرادات اليومية بدور العرض السينمائية امس الجمعة وذلك حسبما أكده موقع "filmyard" الموقع الرسمي الذي تم اصداره لتوضيح إيرادات السينما المصرية وجاءت الايرادات امس الجمعة كالتالي حيث حقق "السلم والثعبان2" ٤ مليون و٢٥٤ ألف جنيهًا ليصبح إجمالي إيراداته حتي الآن (٣٦ مليون و٨٣٦ ألف) جنيهًا مصريًا.

بينما جاءت باقي ايرادات الافلام امس الجمعة كالتالي حيث حقق "السادة الافاضل" مليون و٦٣٣ ألف جنيهًا و"لنا في الخيال حب" مليون و٣٠٠ الف جنيها و "فيها ايه يعني" ٤٧٢ ألف و٢٠٤ جنيهًا و "قصر الباشا" ٤٢٦ ألف و٨٢٣ جنيهًا و"أوسكار" ٥١٣ ألف و٥٩٧ جنيهًا و"هيبتا ٢" ١٦ ألف و٥٩٦ جنيهًا.

(السلم والثعبان 2) من بطولة بطولة عمرو يوسف، ويضم عدد كبير من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف أحمد حسني، وإنتاج طارق العريان وموسي عيسي ومحمد رشيدي وهشام عبد الخالق وإخراج طارق العريان.