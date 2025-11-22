الممثل الهندي جيت رايدوت يشعل مواقع التواصل خلال ترويجه لفيلمه الجديد "Bihu Attack" بدعم كبير من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - Indian Actor Jeet Raidu tt Lights Up Social Media as He Promotes His Upcoming Film “Bihu Attack” with Fans’ Support : Indian rising star Jeet Raidu tt has set

أشعل النجم الهندي الصاعد جيت رايدوت مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته لحظة ترويجية دافئة من كواليس فيلمه الجديد "Bihu Attack"، وهو العمل الذي بدأ يثير ضجة واسعة بين الجمهور قبل عرضه. نشر الممثل صورة مفعمة بالحيوية برفقة إحدى الداعمات، التُقطت بطريقة تعكس مزيجًا من التواضع والثقة والروح الودودة، وهي الصفات التي أصبحت علامة مميزة في حضوره العام.

ويظهر جيت في الصورة مرتديًا بدلة زرقاء لافتة، تنضح كاريزما وقوة نجم صاعد، بينما يقف إلى جانب داعمة ترتدي زيًا تقليديًا، مما جعل اللحظة تترك صدى كبيرًا لدى متابعيه وتُشعل موجة من الإعجاب والتعليقات المشجعة على منصاته.

ومن بين أبرز التعليقات التي لفتت الأنظار، تعليق إحدى المعجبات التي أشادت بابتسامته وثقته، قائلة:

"The way you smile n confident، Mera dil Jit liya. May God bless you a healthy and successful life. Be confident like this and show the world… congratulations and welcome in film Bihu Attack، let’s rock."

وترجمتها: "طريقتك في الابتسام وثقتك خطفت قلبي. أتمنى أن يمنحك الله حياة صحية وناجحة. كن واثقًا هكذا ودع العالم يراك… مبارك لك المشاركة في فيلم Bihu Attack، لننطلق!"

وقد رد جيت رادو دت على التعليق بامتنان وحماس، مُظهرًا تقديره الكبير لرسائل الدعم. وتبرز طريقة تفاعله مع معجبيه خصوصًا ردوده العفوية والقلوب مدى تواضعه رغم صعود شهرته بشكل سريع.

ومع ازدياد الترقب لفيلم "Bihu Attack"، تواصل منشورات جيت الترويجية جذب الأنظار، ليس فقط بسبب جمالها البصري، بل أيضًا بسبب تفاعله الحقيقي مع الجمهور. وقد تفاعل عدد كبير من المعجبين والفنانين معه، مُغرقين التعليقات بالحب والدعم، بينما شاركت شخصيات معروفة رسائل تشجيعية احتفالًا بمشروعه الجديد.

ومع كل منشور، يرسّخ جيت رادو دت مكانته كأحد أبرز المواهب الهندية الواعدة ممثل يجمع بين الحضور القوي على الشاشة والتواضع الحقيقي على أرض الواقع، ما يجعله قريبًا من الجمهور ولا يُنسى.

ومع اقتراب موعد عرض "Bihu Attack"، يتزايد الحماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومما لا شك فيه أن جيت رادو دت يدخل دائرة الضوء بثقة وجاذبية وقاعدة جماهيرية متنامية تنتظر تألقه القادم.