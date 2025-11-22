"الملك لير" في إفتتاح مهرجان ايام قرطاج المسرحية في الدورة ٢٦

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح يشارك العرض المسرحي " الملك لير " إفتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورتها ٢٦، العرض المسرحي من إخراج شادي سرور ومن إنتاج فرقة المسرح القومى بالبيت الفني للمسرح يفتتح مهرجان قرطاج المسرحية اليوم السبت الموافق ٢٢ نوفمبر علي مسرح الأوبرا بتونس.

وقد عبّر المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، عن سعادته الكبيرة واعتزازه بمشاركة عرض "الملك لير" في إفتتاح مهرجان قرطاج المسرحية بتونس، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث الفني العربي. وأوضح عطوة أن عرض "الملك لير"، رائعة الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا خلال أيام عرضه، حيث شهد إقبالًا واسعًا من الجمهور ونال إشادات عديدة من النقاد لما قدّمه فريق العمل من أداء متميز ورؤية إخراجية جديدة ومعاصرة ومتقنة. وأضاف أن هذا النجاح عزز مكانة العرض كأحد أبرز الأعمال المسرحية المقدَّمة هذا الموسم، ممّا أهّله للترشح في إفتتاح مهرجان قرطاج المسرحية.

يُذكر أن العرض المسرحي “الملك لير” بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن،مكياج: إسلام عباس، استعراضات: ضياء شفيق، موسيقي:أحمد الناصر، إضاءة: الحسيني “كاجو”، ملابس: علا علي، ديكور:حمدي عطية وترجمة فاطمة موسي وإخراج شادي سرور