علياء بعد تكريمها افضل مطربه شابه تستعد لطرح أغنيتها الجديدة “أيامه فاتوه”

القاهرة - محمد ابراهيم - تضع الفنانة علياء صبحي اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة “أيامه فاتوه”، والتي تأتي من كلمات إبراهيم جاد، توزيع يوسف حسين، والحان تيام علي. ومن المقرر أن تطرحها خلال الأيام المقبلة عبر منصاتها الرسمية.

وكانت علياء قد حققت نجاحًا لافتًا بأحدث أعمالها السابقة، حيث طرحت مؤخرًا أغنيتها المنتظرة “يا ابن اللذينة” على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ومنها أنغامي وسبوتيفاي ويوتيوب، وذلك بإشراف شركة Viral Wave المسؤولة عن توزيع أعمالها.

وتمكّنت الفنانة الشابة من حصد جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2025 عن أغنية “يا ابن اللذينة”.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع يوسف حسن، وتأتي ضمن مشروع موسيقي جديد تسعى علياء من خلاله لتقديم شكل متجدد من الغناء المعاصر يعتمد على التنوع والخروج من الإطار التقليدي.

وتتميز “يا ابن اللذينة” بطابع شرقي راقص وكلمات جريئة، ما جعلها خطوة متقدمة في مسيرة علياء الفنية، خاصة بعد سلسلة من النجاحات السابقة مثل “بطلنا” و“روق علينا” الذي صورته بفيديو كليب من إخراج بسمة بوسيل، إضافة إلى تألقها الدرامي في مسلسل “سيد الناس” خلال رمضان الماضي، وتعاونها المثمر مع النجم تامر حسني في ديو غنائي حقق ملايين المشاهدات.