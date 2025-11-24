كريم محمود عبدالعزيز يطرح البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "طلقني"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز البرومو الرسمي لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "طلقني"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

ونشر كريم محمود عبدالعزيز البرومو، معلقًا عليه قائلًا: "فيلم طلقني.. قريبا".

أبطال فيلم طلقني



شارك في بطولة فيلم «طلقني» كل من دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، وحاتم صلاح، وياسمين رحمي، ودنيا سامي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

قصة فيلم "طلقني"



وتدور احداثه في إطار كوميدي حول قصة شاب يطلق زوجته ليعيش حياته الخاصة، بينما تظل هي مسؤولة عن تربية أبنائهما، يتعرض هذا الشاب لأزمات مالية خانقة تدفعه لطلب من زوجته بيع منزل العائلة لإنقاذه من السجن، فتوافق على دعم القرار لتجاوز المشكلات المالية.