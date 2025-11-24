نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تستهل إحتفالاتها لإحياء ذكرى رحيل فريد الأطرش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة لصون الارث الإبداعى والإحتفاء برموزه تستهل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام سلسلة عروضها لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش وتبدأ بحفل لفرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر يقام فى الثامنة مساء الخميس ٢٧ نوفمبر على المسرح الكبير ويتضمن مختارات من أعمال ملك العود منها هلت ليالى، ياساعة بالوقت أجرى، أحلفلك ما تصدقش، ما إنحرمش، ليالى الأنس وغيرها.. آداء محمد حسن، مصطفى النجدى، حسام حسنى، رحاب مطاوع، وليد حيدر، سمية وجدى.

دار الأوبرا

جدير بالذكر ان دار الأوبرا تنظم عدة عروض على مختلف مسارحها بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور خلال شهر ديسمبر المقبل لاحياء ذكرى رحيل فريد الأطرش الذى يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين العرب ولقب بملك العود، وبدأ مشواره الفنى بعد أن إنتقل من سوريا إلى القاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير وغيرهم، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، توفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركًا الحانًا خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.