نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفاف بن محمود لـ دوت الخليج:' سعيدة بعرض " الجولة 13" في القاهرة.. وهذة معاييري لقبول دور في عمل مصري|حوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت الفنانة التونسية عفاف بن محمود على جائزة أفضل أداء تمثيلي في مسابقة آفاق للسينما العربية عن دورها في فيلم " الجولة 13" للمخرج محمد علي النهدي والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 وحظى بإشادات عديدة.

كان لـ “دوت الخليج الفني” لقاء مع الفنانة التونسية عفاف بن محمود للتحدث عن رأيها في هذة الدورة من المهرجان بالإضافة إلى كواليس الفيلم وتحضيراتها للشخصية وجوانب أخرى وإلي نص الحوار:-

في البداية كيف كان شعورك بعد مشاركتك للمرة الثالثة في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم " الجولة 13" ؟

شعور مختلف أولا لأن المشروع ذاته مختلف عن المشروع السابق بالإضافة إلى أن الرسالة ذاتها مختلفة أيضا، والحمد لله دائما ما أعمل على مشاريع تمسني شخصيا بالإضافة إلى جودة العمل، وبشكل عام أنا سعيدة للغاية بهذة المشاركة تحديدا لأنها المرة الأولى التي أحضر فيها إلي مصر.

- كيف رأيت شخصية " سامية" عندما عرضت عليك ؟

من أكثر من سنتين قرأت السيناريو من المخرج محمد علي النهدي، وحبيت الشخصية وتعاطفت معها لأنها شخصية تتعايش مع الصعوبات لأن هناك شيء اسمه قضاء وقدر وأنا أحب التحديات والموقف التي وضعت فيه موقف صعب، لا يمكن على أي إنسان أن يتخيل أن ابنه أو ابنته يذهبون للموت بسبب المرض.



- ما التشابهات التي وجدتيها بين شخصيتك الحقيقية وشخصية" سامية " في الجولة 13 ؟



القوة الداخلية، لأن انا من الناس التي تحاول إخفاء مشاعرها ولا تستطيع التعبير عما تفكر فيه وتعيش الاشياء داخليا، لكن دائما أحاول التجرد من عفاف واتأمل مع الشخصية كإنسان آخر وهذا يعطيني قوة لتعيش حياة أخري.

- كيف كانت الكواليس مع الطفل هادي بن جبورية ؟

طفل ذكي وموهوب وكان أكثر من رائع وكان يحفظ دوره وجميع أدوار شخصيات الفيلم ويفهم أدق التفاصيل، ولم نجد صعوبة في أي شيء معه في التصوير وكنا نتعامل على أننا عائلة واحدة.

ما المدة التي استغرقها الفيلم في تصويره ؟ وما هو أصعب مشهد لكي في هذا الفيلم ؟



أربع أسابيع، وأصعب مشهد لي هو مشهد قمت بتصويره في أواخر الفيلم مشهد إخباري من الدكتور أن ابني في مرحلة رابعة من مرض السرطان وهذا قمت بتصويره من المرة الأولى وتطلب مشاعر مختلفة.

- ما هي معايير قبولك للأدوار التي تعرض عليكي أو رفضها ؟



المخرج والمؤلف والقصة والشخصية وجودتها أحيانا يعرض علي قصص مهمة ولكن الشخصية غير مكتوبة جيدة وفي هذة الحالة لا يضيف الدور للمثل بالإضافة إلي المخرج.



- كيف رأيت مستوى الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام؟



دورة ناجحة للغاية وأول ما جذبني هو اختيار الافلام والضيوف وهذا هو ما يساعد على نجاح أي مهرجان، اختيار الافلام جيد والضيافة جيدة.

- ماذا لو تم عرض عليكي دور في مسلسل مصري.. ما هو أول شيء ستفكرين فيه ؟

المخرج الجيد وجودة الدور وجودة العمل ككل سيكون هو معيار قبولي للعمل أو رفضه، أنا لي مكانتي في تونس وبالتالي لن أقبل بأي دور صغير لمجرد التواجد فقط دون دور جيد، أنا أهتم بجودة العمل وليس شهرة العمل ولا أعمل في هذا المجال لكي أكون نجمة أنا أعمل في هذا المجال لحبي فيه.

هناك العديد من الممثلات التونسيات اللذين استطاعوا إثبات أنفسهن في مصر.. ولكن ما الفنانة التي تحرصين على متابعة أعمالها في مصر ؟



جميعهم أصدقائي، بداية من هند صبري إلي درة التي كانت معي في مدرسة واحدة وفي منطقة واحدة وهي أختي على المستوى الشخصي وأيضا عائشة بن أحمد التي عملت معها من قبل، وفريال يوسف مثلت معها من قبل وأعرفهم عن قرب وجميعهم ناجحات وشرفونا ".

ما هي خطتك المقبلة كممثلة ؟



أنا لست ممثلة فقط أنا أعمل في الإنتاج والإخراج أيضا وكان لدي فيلم روائي طويل من إخراجي تم عرضه في مهرجان فينيسيا والبحر الأحمر وأسوان منذ عامين ولدي مشاريع أعمل على إنتاجها، وبالتالي أنا أنتظر الدور الجيد كممثلة إذا لم أجد مشروع جيد أفعل أشياء أخرى.



أي مجال أحب لك.. الإنتاج أم الإخراج أم التمثيل ؟



أي مشروع به رسالة مهمة أتحمس له لكي أصل رسالة هامة سواء أكنت منتجة أو مخرجة أو ممثلة.

ما الأصعب بالنسبة لك السينما أم الدراما ؟



الدراما شغلها يكون أسهل لأنها لا تأخذ وقتا كبيرا مثل السينما

ما هي مشاريعك المقبلة؟

هناك مشروع جديد نعمل على كتابته.