نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكري 45 لرحيل الشيخ الحصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت إذاعة القرآن الكريم، على مدار اليوم، ذكرى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري؛ حيث بثّث الإذاعة تلاوات وأحاديث نادرة بصوت الشيخ الحصري.

كما استضاف الإذاعي إسماعيل دويدار السيدة ياسمين الحصرى كريمة الشيخ محمود خليل الحصري، والقارئ الشيخ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية؛ وذلك للوقوف على أهم المحطات في حياة الشيخ، ومسيرته مع القرآن الكريم، وتضمّن الحوار مواقف نادرة مع الشيخ الحصري، تمت إذاعتها لأول مرة.

يذكر أن الشيخ محمود خليل الحصري قد ولد عام 1917 في محافظة الغربية، وفي عام 1980 رحل بعد رحلة عظيمة في خدمة القرآن الكريم، والمدرسة المصرية للتلاوة.

